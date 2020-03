OM : Villas-Boas donne des nouvelles et détaille le programme des joueurs !

Confinés chez eux, comme quasiment toute l’Europe, les joueurs de l’Olympique de Marseille doivent tout de même garder une bonne condition physique. Dans un entretien donné à RMC, André Villas-Boas a révélé les programme des joueurs durant le confinement.

La crise du coronavirus a mis à l’arrêt la Ligue 1 et la quasi totalité des championnats mondiaux. Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont donc chez eux, confinés comme tous les Français.

Je parle aussi avec eux, mais plus sur l’aspect moral — AVB

Pour garder une condition physique convenable, le club a donné des instructions aux Marseillais. Dans un entretien accordé à RMC, André Villas-Boas a expliqué comment il vivait le confinement et ce que les joueurs faisaient pour garder la forme.

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Une porte de sortie en Belgique pour Strootman ?

« Je suis au Portugal avec ma famille en ce moment. C’est difficile ici aussi, chaque jour plusieurs cas et décès sont signalés. J’espère que cela va vite passer. La santé reste le plus important, c’est ce que l’on souhaite à tout le monde. En cette période, mon staff parle beaucoup avec les joueurs pour la préparation physique, nous leur avons transmis un programme à faire chez eux, haltères, vélo… le plus important est de respecter la distance sociale. Je parle aussi avec eux, mais plus sur l’aspect moral »

André Villas-Boas – Source : RMC