OM – Villas Boas révèle son plan pour le Mercato !

L’entraineur de l’OM André Villas-Boas s’est exprimé pour la première fois depuis l’arrêt du championnat. Au cours d’un long entretien accordé au journal L’Equipe il évoque notamment son plan pour le mercato estival :

On a l’idée de se renforcer avec des jeunes, sauf si une grosse opportunité se présente — André Villas BOas

« Le projet est de compléter l’effectif actuel avec quatre joueurs. Et ceux qui partent doivent tous être remplacés numériquement. Je pense que cela va suffire. On a l’idée de se renforcer avec des jeunes, sauf si une grosse opportunité se présente. On va rester sur cette ligne. C’est vrai qu’on ne va pas avoir beaucoup de joueurs qui ont l’expérience de la Ligue des champions dans l’effectif, mais on prendra le risque. » André Villas-Boas – Source : L’Equipe (09/07/2020)