OM : Villas-Boas s’attend à une fin de mercato agitée…

L’OM vient d’officialiser ce vendredi la signature de sa quatrième recrue en la personne de Luis Henrique. Le jeune brésilien sera-t-il la dernière arrivée de ce mercato estival décalé ? Cela va dépendre des potentiels départs en fin de marché…

Luis Henrique s’est engagé avec l’OM officiellement ce vendredi. Pour autant, si un ou plusieurs départs se concrétisent avant le 5 Octobre, l’OM se tient prêt pour recruter en conséquence. André Villas-Boas l’a expliqué jeudi en conférence de presse. Par contre, si aucun départ ne se fait, l’effectif pourrait en rester là…

Le mercato peut bouger sur les deux derniers jours, ça commence déjà un peu — Villas-Boas

« On n’a pas de discussions (sur d‘éventuels départs). Le mercato peut bouger sur les deux derniers jours, ça commence déjà un peu. Ce mercato peut ressembler à un mercato de janvier. Tout le monde laissent les choses tranquilles et arrivent sur les derniers jours pour regarder ce qu’il se passe pour démarrer des négociations. De ce que je vois, on peut s’attendre à ça. Mais on sera prêt (à recruter immédiatement). On a eu des contacts et je pense que l’on peut donner une bonne réponse s’il y a des offres qui arrivent… »

André Villas-Boas – source : conférence de presse (24/09/2020)