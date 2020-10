OM : Villas-Boas s’explique sur le cas Dario Benedetto

Alors que le journal L’Equipe affirmait ces derniers jours qu’André Villas-Boas n’avait plus confiance en Dario Benedetto, le coach portugais s’est exprimé à ce sujet.

Devant les journalistes ce mercredi pour présenter Michaël Cuisance, André Villas-Boas a été questionné sur la non-présence d’une recrue au poste de numéro 9. Le coach portugais a rappelé que Luis Henrique avait signé et qu’il était une option.

j’ai confiance en Dario, que j’ai fait venir ici — AVB

Il a aussi affirmé que Marley Aké pouvait prétendre à plus de temps de jeu aux vues de ce qu’il a montré en match lors de ses entrées mais aussi à l’entraînement. Villas-Boas a également cité Valère Germain, toujours au club mais pas Kostas Mitroglou qui n’a pas trouvé de point de chute.

« On pense que Marley (Aké) a le niveau pour obtenir des minutes, on a aussi Valère (Germain) avec nous, on va continuer comme ça. Ce sont ces joueurs qui nous ont qualifiés pour la Ligue des champions la saison dernière. Et j’ai confiance en Dario, que j’ai fait venir ici. Il n’est pas en confiance, mais c’est aussi à cause de l’équipe qui ne joue pas bien en ce moment. On cherche à lui donner plus de ballons, et je suis sûr que tout va vite changer »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (07/10/20)