OM : Villas-Boas s’interroge sur l’arbitrage et tacle le président rennais !

André Villas-Boas a pointé du doigt l’arbitrage lors du match Rennes – Nantes et en a profité pour tacler le président du Stade Renais, Olivier Letang.

Après la victoire de l’OM à Rennes en janvier, Olivier Létang s’était insurgé en zone mixte au stade Vélodrome : « Pour être totalement transparent avec vous, j’avais écrit à M. Garibian avant le match parce que ceux qui sont Rennais connaissent l’historique de M. Schneider avec le Stade Rennais. J’ai trouvé, moi, assez surprenant que pour un match comme celui-là, au Stade Vélodrome, que M. Schneider soit l’arbitre de la rencontre. J’avais écrit à M. Garibian en l’alertant avant la rencontre. Malheureusement, j’ai eu raison. Tout le monde a vu qu’il y avait un penalty qui n’a pas été sifflé. Je ne sais pas pourquoi le VAR n’a pas été utilisé… »

Une sortie qui n’avait visiblement pas été au goût d’André Villas Boas. Le coach olympien est revenu sur la victoire arraché par Rennes vendredi face à Nantes avec des décisions arbitrales discutables, il en a profité pour tancer le président rennais…



On n’a pas eu de déclaration ou de communication de la part de Letang cette fois — Villas-Boas

« On n’a pas eu de déclaration ou de communication de la part de Letang cette fois. Ces deux hors-jeu, plus le temps additionnel quand Rennes va fêter son but… Sur le troisième, personne ne comprend rien au révélateur ! C’est un problème d’image à la frappe de Niang qui n’est pas coordonné avec la ligne montrée. Quand on regarde on se dit : mais c’est quoi ça, de la géométrie ou…? Le second but aussi. Là, le ballon passe un peu à côté de Niang mais il est sur la ligne de Lafont. Alors que cela ne sorte pas cette semaine, je ne comprends pas. L’arbitre a eu une bonne note pour ce match, Letang n’a pas fait de communiqué comme après le match OM – Rennes. L’arbitre de la VAR était le même que face à l’OM. Alors tous les complots des Portugais… Ca fait une belle histoire, un bon livre de John Le Carré ! » André Villas-Boas – source : Conférence de presse