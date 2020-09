OM : Villas-Boas soutient Alvaro et rafraîchit la mémoire de Neymar concernant les fausses accusations…

Neymar accuse Alvaro d’avoir tenu des propos racistes à son encontre. Interrogé sur cette polémique, non prouvée par les images, André Villas-Boas a rappelé que Neymar avait lui aussi été accusé à tort (de viol) et qu’il sait donc le mal que peut faire de fausses accusations…

André Villas-Boas a tenu a soutenir son défenseur Alvaro ce mardi en conférence de presse…

Neymar qui accuse, déjà accusé d’une chose qui n’était pas vrai — Villas-Boas

« On est aux côtés du joueur, à la recherche de la vérité. On est sûr qu’Alvaro n’est pas raciste. L’OM représente la multiculturalité. Je pense qu’on va tous aider à chercher la vérité. Neymar a déjà subi de fausses accusations envers lui, il a bien souffert aussi. Il sait précisément l’impact des paroles quand les accusations sont fausses. Ce n’est pas bien envers Alvaro. C’est un sujet sensible. L’OM et le PSG sont là pour aider à chercher la vérité. Les menaces de mort sont vraies. On les a communiquées à la police, à elle de se mettre en place. Ce sont les conséquences des accusations. J’espère que ça va vite s’arrêter. Le meilleur exemple qu’on a c’est le joueur qui accuse, déjà accusé d’une chose qui n’était pas vrai. »

André Villas-Boas – source : L’Equipe (15/09/2020)