OM : Villas-Boas travaille sur un nouveau systeme de jeu !

André Villas-Boas était ce jeudi en conférence de presse au centre RLD. Le coach olympien a évoqué la possibilité de jouer dans un nouveau système de jeu avec une défense à 3…

Face au manque d’animation offensive de son équipe, André Villas-Boas pourrait passer dans une défense à trois. Le coach pourrait utiliser ce systeme pour renforcer son milieu de terrain mais aussi pour combler le manque au poste de latéral droit si Sakai n’est pas disponible. Le coach portugais imagine d’ailleurs son international japonais jouer dans l’axe dans un systeme à trois derrière…

Une défense à trois, c’est une possibilité — Villas-Boas

« On a travaillé un système alternatif… on veut gagner de la confiance. Une défense à trois, c’est une possibilité, on veut commencer à mettre ça en place. Sakai est un joueur qui peut s’adapter comme défenseur central (dans une défense à 3) ».

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (15/10/2020

