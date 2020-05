OM : Villas-Boas veut un minimum de moyens… et se fait tailler par Riolo !

Sur RMC, Daniel Riolo a pointé du doigt les déclarations d’André Villas-Boas qui demande d’avoir un minimum de moyens à son président alors que l’OM est exsangue financièrement…

Dans un entretien accordé à RMC, André Villas-Boas a posé les bases de son exigence pour la saison prochaine : « Premièrement, je suis sous contrat. Ensuite, s’il y a des divergences entre nous, Jacques-Henri Eyraud et moi-même sommes suffisamment honnêtes pour se dire les choses face à face. De mon côté, je suis disponible. Mais je veux comprendre plus ou moins ce qu’il se passe, où est-ce qu’on va. Il faut qu’on ait la possibilité avec Andoni de faire un mercato de qualité, dans des conditions qui ne seront pas les meilleures, mais qui nous permettront d’être compétitifs. (…) Si on n’a pas un gros effectif, il faudra retenir les joueurs qu’on a à disposition. Mais sur cette question économique, seul Jacques-Henri est habilité à donner des réponses. Il faut aussi attendre de voir ce qu’il va se passer avec le marché des transferts. »

Une sortie qui a clairement contrarié le journaliste Daniel Riolo. Ce dernier a même estimé que cela pourrait apparenté à de la lâcheté sachant que le président Eyraud n’a aucune marge de manœuvre financièrement parlant…

ça ressemble à de la lâcheté — Riolo

« Je me permets une image que tout le monde va comprendre. Le supporter, c’est l’enfant et Villas-Boas c’est la maman. En gros, elle lui dit : « On va l’acheter le nouveau jouet, mets la pression sur papa. » Donc c’est comme si tu mets la pression sur papa, mais que tu sais que papa n’a pas l’oseille. Où est-ce que c’est intelligent de faire ça ? Villas-Boas est bien conscient que son équipe a des problèmes, qu’ils ont eu du mal à avoir Rongier l’été dernier, que le fair-play financier peut lui tomber sur le coin du nez… Selon moi, il ne doit parler que pour dire « je reste ou je pars »… Là, ça ressemble à de la lâcheté. » Daniel Riolo – source : RMC