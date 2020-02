OM : Villas-Boas vu par Albert Emon !

Extrait du dernier DFM de ce lundi. En compagnie de l’ancien entraîneur olympien Albert Emon, notre équipe revient sur la saison de l’OM et surtout l’apport d’André Villas-Boas.

Ce lundi, Football Club de Marseille avait le plaisir d’accueillir Albert Emon, ancien entraîneur de l’OM pour le dernier Débat Foot Marseille de ce lundi. En compagnie de Jean-Charles De Bono, Mourad Aerts et Benajmin Courmes, l’ex coach marseillais a apporté son analyse sur le début de saison d’André Villas-Boas qui, selon lui, a mis du temps à s’adapter à l’ambiance particulière qui règne autour du club.

Pour voir ou revoir ce DFM en intégralité







Benjamin Courmes est à la présentation de ce DFM avec notre journaliste Mourad Aerts et notre consultant Jean Charles de Bono accompagné par notre invité de ce lundi, l’ancien joueur et coach Albert Emon. Le décrassage d’OM vs TFC est au menu, mais aussi l’œil de l’ancien coach sur l’OM 2020 et enfin l’avant match de Lyon vs OM…

Le Sommaire :

Au menu :

L’interview : l’œil d’Albert Emon



Avant Match : #OLOM

Bon visionnage !