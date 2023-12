OM : Vitinha confie avoir passé des moments compliqués…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement à Lorient, Vitinha était en conférence de presse ce vendredi en début d’après-midi au centre RLD. L’attaquant olympien a évoqué sa quête du bonheur après des moments difficiles.

« Le foot ce n’est pas toujours facile, ce n’est pas toujours simple d’avoir le sourire. Il faut faire attention pour ne pas tomber au fond du puis. Gattuso me dit de sourire car j’ai besoin d’être heureux, me sentir bien. Je dois sentir ce bonheur au quotidien à l’entrainement. Il n’y pas eu que des moments faciles. Parfois on travaille et on n’obtient pas le résultat que l’on attend. Le coach s’en est rendu compte, j’étais un peu triste. Ce n’est pas moi, je suis heureux et j’ai la joie de vivre, mais j’ai connu un moment un peu moins bien. Être heureux est très important… »

