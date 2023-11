OM : Vitinha vs Aubameyang… un thème qui agace !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Avant la reception du LOSC ce samedi au stade vélodrome, Genarro Gattuso a répondu aux questions des journalistes en salle de presse au centre RLD. Interrogé sur le temps de jeu de Vitniha, le coach italien a affiché son agacement sur la récurrence de ce thème…

Gennaro Gattuso commence à se lasser des questions sur Vitinha et donc indirectement Aubameyang. Il l’a fait savoir ce jeudi. « Toujours des questions sur Auba et Vitinha… Je réponds toujours de la même manière : Vitinha a besoin du ballon dans les pieds, Auba plus dans la profondeur… On espère qu’ils marqueront le plus de buts possibles. Vitinha, une baisse de confiance? Qu’ils jouent 30 ou 60min ça n’a pas d’impact. Je ne veux pas créer de duels entre Viti et Auba. Vito est serein. Ce sont mes choix, je suis content de leur façon de s’entraîner. Pour le match, c’est moi qui choisis qui joue. Il y a beaucoup de respect entre les deux joueurs ».

Je ne veux pas créer de duels entre Viti et Auba

