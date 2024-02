OM : Vitorino Hilton raconte la méthode Gasset !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité dans notre émission, l’ancien défenseur marseillais Hilton s’est exprimé sur Gasset et ses méthodes, lui qu’il l’a connu à Montpellier.

Jean-Charles De Bono a d’abord exprimé son enthousiasme avant d’interroger Vitorino Hilton. « J’ai presque envie de dire victoire. Alors peut être que tu vas le confirmer ou pas, mais c’est un entraîneur qui a, bien sûr, pas les anciennes méthodes, mais en fait un dialogue à l’ancienne qui est un petit peu le papa d’un groupe et qui fait passer un message individuellement et collectivement à ses joueurs pour les rassurer, même s’ils sont en difficulté, de ne pas les mettre en porte à faux. »

Gasset connait très bien les anciennes méthodes, et les nouvelles

Invité de Débat Foot Marseille et actuel adjoint de l’équipe reserve de Montpellier, Vitorino Hilton nous a parlé de Jean Louis Gasset qu’il a eu comme coach au MHSC. « Oui, c’est surtout ça qu’il arrive à faire, c’est d’essayer de retrouver cette confiance. Parce que quand il était arrivé ici à Montpellier, quand il était mon coach, c‘était une période assez compliquée aussi. Et lui, il est venu, il a de suite mis la confiance sur certains joueurs qui avaient des doutes. Et les résultats sont de suite revenus. Donc, même si c’est un ancien coach, c’est un ancien coach qui a coaché pas mal de joueurs de toute génération, donc il connait très bien les anciennes méthodes, les nouvelles. Je pense qu’il a beaucoup d’expérience pour ça. »

Prochain match pour Gasset et ses hommes samedi soir, face à Clermont. Avant de recevoir Villarreal, le 7 mars pour le quart de finale de la Ligue Europa.