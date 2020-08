OM vs Bayern : Revivez le superbe slalom de Marley Aké !

L’Olympique de Marseille s’est incliné un but à zéro hier face au Bayern Munich en match amical. Si les Olympiens ont peu brillé, Marley Aké s’est tout de même fait remarquer positivement…

Entré en seconde période, le minot a en effet été l’auteur d’une belle percée à la 82′ conclu d’une tentative de lob audacieux. Un effort à souligner alors que les hommes de Villas-Boas se sont procurés très peu d’occasions.

Ake pas impressionné par le Bayern… pic.twitter.com/pUa4wxdGXn — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) July 31, 2020

l’objectif reste pour moi gagner face à Saint-Étienne — Villas-Boas

«Évidemment, c’était bien sur l’aspect défensif, la discipline, la communication de l’équipe, la volonté contre un adversaire qui est déjà prêt pour la Ligue des Champions comme vous le savez. Sur cet aspect, je suis assez content. Physiquement, on était là, bien présents aussi. Évidemment, on n’a pas fait grand-chose offensivement parce qu’ils ont gardé le ballon, et ont un niveau supérieur aussi sur l’aspect physique. De toute façon, je remercie les gars, ils étaient bien, sur le placement et avec cohésion. Pendant le match, on a raté nos deux meilleures chances avec les contre-attaques qu’on a eues. C’est vrai que le Bayern a eu la possession du ballon mais pas trop de chance aussi. (…) Ce n’est pas l’idéal après. Quand tu te mets dans cette position en pré-saison face à un adversaire comme ça, tu vas passer des moments difficiles. En Ligue des Champions, c’est plutôt différent parce que la concentration est là, le focus aussi, tu es déjà prêt. Là, c’est plutôt difficile mais c’est vrai que j’étais plutôt content. Maintenant, on a Montpellier, Nîmes et Stuttgart pour se préparer pour Saint-Étienne. En gagnant ou perdant ce genre de matches en pré-saison, l’objectif reste pour moi gagner face à Saint-Étienne. On a donné 60 minutes à certains joueurs. ça c’est bien…»

André Villas-Boas – source : OM.fr (31/07/2020)