OM vs Lyon – Garcia le reconnait aujourd’hui : « J’ai été assez naïf sur ce coup-là… »

Après avoir pris un gros chèque pour quitter l’OM, Rudi Garcia avait rapidement trouvé une opportunité à Lyon quelques mois plus tard. Le technicien français a reconnu lundi sur OLTV ne pas avoir apprécié à sa juste valeur l’antagonisme entre les deux clubs…

Malgré une finale de Ligue Europa, le passage de Rudi Garcia à l’OM ne laisse pas de bons souvenirs aux supporters marseillais. Au delà de la communication sans franchise de l’ancien coach de la Roma, le mercato sous sa houlette a coûté (et coûte encore aujourd’hui) très cher au club olympien. Aujourd’hui à Lyon, il n’a pas été accepté par les supporters lyonnais et confesse aujourd’hui qu’il n’avait pas mesuré à quel point cela pouvait poser problème…

« Ce que je n’avais pas mesuré, c’est combien ça pouvait poser problème d’arriver de l’Olympique de Marseille, et pour les Marseillais, et pour les Lyonnais. J’ai été assez naïf sur ce coup-là. Mais je suis très fier d’être dans ce club aujourd’hui. (…) Je sais qu’il y a des antagonismes entre certains clubs en France mais je ne m’étais pas imaginé ça comme ça. Après, que voulez-vous que j’y fasse? On préfère toujours être aimé mais bon… J’espère que les choses changeront avec certains supporters qui ne m’apprécient pas. J’espère les faire changer d’avis avec mon travail, en gagnant des titres avec l’OL. (…) A Marseille il y a eu des moments magnifiques, mais ça n’a pas toujours été simple non plus. Il faut avoir une carapace, le cuir épais comme on dit… » Rudi Garcia – source : OLtv