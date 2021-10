OM vs PSG – Nasri : « Payet le moins bon marseillais mais la vraie merguez, c’est Neymar ! »

L’Olympique de Marseille n’a pas pu faire mieux que 0-0, face à un PSG réduit à 10.Pour Samir Nasri, Dimitri Payet n’a pas été aussi performant que d’habitude, ce qui a empêché les Marseillais de pouvoir prétendre à plus selon l’ancien joueur parisien…

Dimitri Payet a réalisé un match correct face au PSG, mais il a été beaucoup moins fort que face à Lorient. Si le capitaine de l’Olympique de Marseille s’est fait remarqué par quelques gestes techniques, il n’a pas eu d’impact sur son équipe, notamment sur les coups de pieds arrêtés très mal frappés.

Invité sur notre plateau de Débat Foot Marseille, Nasri estime qu’il a été le moins des Marseillais du fait de son statut :

On l’attend dans les grands matchs– Nasri

« Le joueur le plus en dedans, Payet. Du fait de son statut, du fait qu’on l’attend dans les grands matchs, on va dire qu’il a été un peu plus en dedans que les autres. Mais il a pas été mauvais non plus. Mais pour moi la vraie merguez du match, c’est Neymar. Mais pourtant c’est un phénomène, j’ai joué contre lui quand il était au Barça et au PSG, il était impressionnant. C’est juste cette saison avec le PSG qu’il est pas bon, alors qu’au Brésil il porte la sélection. Même la relation technique entre Messi et Neymar, elle n’est pas là. » Samir Nasri— Source: DFM (25/10/21)

Payet n’a pas été bon — Rothen

« L’OM ne pouvait pas espérer mieux sur le match. L’équipe est trop dépendante de Payet depuis le début de la saison et il n’était pas très bon hier soir. Certains vont dire qu’ils n’ont pas mis la folie de d’habitude, sauf que là, ils n’allaient pas se jeter dans la gueule du loup, sachant qu’en face il y a des individualités qui peuvent faire la différence. Il y a eu un dispositif mis en place par Sampaoli qui a été respecté. Il y avait un plan contre le Paris Saint-Germain. On l’a très bien vu et ils ont concédé peu d’occasions. Mais on peut être déçu quand même. Payet n’a pas été bon. » Jérôme Rothen – Source: RMC (25/10/21)