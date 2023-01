OM vs PSG : Quand Stéphane Guy compare les choix de Tudor avec ceux de Galtier !

Igor Tudor n’hésite pas à faire des changements forts lorsque son équipe est en difficulté. Comme celui de Guendouzi à la mi-temps contre Monaco, lorsque l’OM était mené.

Alors qu’au PSG malgré une infériorité numérique contre Reims, Galtier garde le trio Messi, Neymar, Mbappé sur le terrain. Une différence de tactique que Stéphane Guy pointe doigt dans l’After Foot sur RMC.

Tudor fait sortir Guendouzi à la mi-temps… Est ce que Galtier peut faire ça à Paris ?

»Galtier est prisonnier de ce trio (Messi, Neymar, Mbappé), il est obligé de mettre les trois. Même s’il y a un jour exclu il laisse les trois. Ces gars là sont intouchables. Regarde ce que fait Tudor hier. Est ce que Galtier peut faire ça à Paris ? Je ne crois pas. Tudor sort quand même Guendouzi, qui est le joueur un peu hype de l’OM, qui n’était pas bon dans ce match, contre Monaco. A la mi-temps c’est au revoir monsieur. Il fait ses 5 changements. Il remet son équipe en route. » Stéphane Guy – Source : After Foot RMC (28/01/2023)

Sanchez a fait un match de champion parce que c’est un champion

« Aujourd’hui, il mérite la note de 10 sur 10. Il a fait un match de champion parce que c’est un champion. Et c’est un garçon en or, qui veut toujours aider l’équipe et faire la différence. On connaît sa carrière et ce n’est qu’une nouvelle confirmation de son talent. La sortie de Guendouzi ? Mattéo est le joueur qui a le plus de temps de jeu depuis le début de la saison avec Chancel (Mbemba). C’était simplement un choix technique pour mettre (Cengiz) Ünder à sa place. Payet ? Honnêtement, Ruslan (Malinovski) jouait bien, Dimitri aurait pu marquer, c’est vrai, et il a fait une bonne entrée tout comme Pape (Gueye). Nous avons déjà gagné contre des adversaires directs comme Rennes (1-0, en Coupe de France), la semaine dernière. Dans une saison, il y a toujours des résultats différents. Mais quand on n’arrive pas à gagner, le plus important, c’est de ne pas perdre. » » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (28/01/2023)