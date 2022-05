OM vs Strasbourg : Les conseils de Laurent Paganelli…

En perdant à Rennes samedi, l’OM n’a plus son destin en main. Les marseillais doivent s’imposer face à Strasbourg et attendre de connaitre le résultat de Monaco à Lens…

Pour la Provence, Laurent Paganelli est revenu sur le match perdu à Rennes, il s’est projeté sur la reception de Strasbourg. Il estime que la fatigue est un sacré handicap pour les marseillais qui vont devoir se révolter pour cette dernière rencontre. L’OM finira second en battant Strasbourg, et si dans le même temps Monaco ne gagne pas à Lens. La possibilité de rester devant au goal-average demanderait un large victoire avec 5 buts marqués de plus que le RCSA et que dans le même temps Monaco ne s’impose que d’un but à Lens…

Peut-être que l’OM devra jouer différemment, miser sur une autre organisation — Paganelli

« Rennes a été très bon et a fait le match qu’il fallait faire. En ce moment, l’OM n’a ni la fraîcheur physique ni les arguments techniques pour faire face à l’impact mis par les Rennais. Il y a une grosse fatigue physique qui devient technique, tactique par moments. Les gars ont peut-être envie de passer à autre chose, et différemment. En plus, Bruno Genesio a toujours démontré qu’il était très bon dans ce genre de rencontre. Pour l’OM, il y a beaucoup de points noirs sur le match de samedi. Rongier me dit qu’ils n’ont pas fait le match qu’il fallait. Je ne sais pas s’ils étaient en mesure de faire autre chose. Ça, ça m’inquiète un peu… L’OM va avoir le même genre de match, Strasbourg va jouer comme Rennes, avec de l’impact, du jeu, du volume. Mais c’est un dernier match, les Olympiens vont se lâcher. En plus, il ne suffit pas de le gagner, il faut peut-être marquer 4 ou 5 buts. Ça va passer par une vraie détermination, par le genre de match réalisé par Rennes qui a pris des risques et imposé son jeu. Peut-être que l’OM devra jouer différemment, miser sur une autre organisation. Payet n’est pas là, il faut quand même des gars devant qui marquent des buts, des solutions offensives pour avoir plus de tranquillité derrière. L’entraîneur et les joueurs doivent décider ensemble de faire ce gros match. À cet instant-là, tu ignores comment la saison va se passer. Là, tu te rends mieux compte du chemin parcouru depuis le début. Tu es resté 2e une bonne partie de la saison, tu as été en demi-finale de Ligue Conférence. La mobilisation est simple : les joueurs doivent prendre conscience que ce qu’ils ont fait est beau, qu’ils doivent aller au bout de cette aventure. Cela passe par le fait de se libérer totalement, de se dire qu’ils ne doivent pas gâcher en 90 minutes le travail de toute une saison. Cet OM vaut le coup, Sampaoli aussi, il a quand même amené certaines choses, il y a eu du monde au stade. La saison est belle, elle nous a portés. Cette équipe-là mérite d’aller au bout, le public, la ville et la région aussi. » Laurent Paganelli – Source: La Provence (15/05/2022)