OM vs supporters : Même Aulas estime que la situation d’Eyraud n’est pas tenable…

Avant OM vs Lyon ce dimanche, Jean Michel Aulas a accordé un entretient à l’Equipe. Il revient sur les relations plus que tendues entre la direction olympienne et ses supporters…

Interrogé sur le petit mot en sa faveur lâché par Rachid Zeroual vendredi dernier lors de la conférence de presse des associations des supporters marseillais, Aulas semble se délecter de la situation. Il en profite pour tacler la politique de la direction Eyraud contre ses propres supporters, qu’il estime intenable…

Ma manière de faire, qui les dérange quand on joue contre eux, peut susciter, sur la durée, des rêves inassouvis — Aulas