OM : Wahi ne décolle pas…

Malgré un carton rouge pour Balerdi dès la 4e minute de jeu, l’OM est allé s’imposer 3-2 à Lyon ce dimanche en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Elye Wahi lors de ce match.

Scénario incroyable au Groupama Stadium de Lyon. L’OM a dû affronter l’OL avec au sifflet un Monsieur Bastien encore mal inspiré. Deux cartons jaunes pour Balerdi en 4 minutes, un penalty pour Lyon alors que Lacazette semblait hors jeu et une ouverture du score par Caleta Car. Malgré tout ces évènements contraires, les Marseillais sont allés chercher une victoire inespérée. Lirola a égalisé suite à un bon ballon de Luis Henrique en profondeur, d’un ballon piqué parfaitement maitrisé. Puis le latéral droit a trouvé Garcia qui tope sa frappe (involontairement ?) qui lobe Perri. L’OM se retrouve devant au score mais Lyon pousse et à la 93e, Cherki vient égaliser… Avant qu’une mauvaise relance de Perri n’offre un ballon pour Rowe, qui fixe la défense côté gauche avant de rentrer dans la surface et envoyer une superbe frappe dans le petit filet. Victoire 2-3 !

La note de Elye Wahi : 3/10

Son appréciation

Même si le contexte du match a vite été compliqué avec le carton rouge de Balerdi, Wahi a une nouvelle fois eu du mal à exister. Souvent imprécis dans ses prises de balles, il n’a eu qu’une seule fois l’occasion de frapper au but. Il écrase son tir facilement capté par Perri, il était de toute façon hors jeu. IL essaye de se rendre disponible pour jouer en déviation mais l’ensemble est brouillon. Son début de saison est décevant et son décollage est attendu !

Les notes des médias