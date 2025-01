OM : Walid Acherchour met en avant cette grosse qualité chez De Zerbi !

Walid Acherchour a salué le management méritocratique de Roberto De Zerbi après la victoire 5-1 de l’OM face au HAC, soulignant qu’il privilégie la performance des joueurs plutôt que leur passé ou leur coût. L’entraîneur marseillais a su redonner confiance à des joueurs comme Billal Nadir, Elye Wahi et Amir Murillo, et ses choix tactiques se sont avérés décisifs pour la dynamique de l’équipe.

Après la large victoire 5-1 de l’OM face au Havre, le consultant de DAZN, Walid Acherchour, a salué la gestion exemplaire de Roberto De Zerbi. Selon lui, la victoire marseillaise ne résume pas seulement l’excellent rendement des joueurs, mais surtout un management cohérent et intelligent du coach italien. « Cela résume bien le management de De Zerbi. J’aime beaucoup car il donne beaucoup de confiance à l’image d’un Billal Nadir ce soir. »

Ce qui marque dans la gestion de De Zerbi, c’est son approche pragmatique et sans favoritisme. « À chaque fois qu’il fait un choix, ce n’est pas basé sur le CV ou le prix qu’un joueur a coûté », a affirmé Acherchour, soulignant l’importance de la méritocratie dans le système de jeu du coach. L’exemple de Billal Nadir, titularisé dans un rôle clé pour ce match et auteur de son premier but en Ligue 1, illustre bien cette philosophie. Il n’a pas été choisi pour son passé ou son statut, mais pour ses performances et son potentiel.

De Zerbi a également tenté de redonner confiance à des joueurs comme Ismaël Koné et Elye Wahi en seconde période, qui ont été intégrés progressivement, mais aussi à Amir Murillo et Luis Henrique, deux autres éléments cruciaux dans la victoire. Acherchour met également en avant la gestion fine des remplacements de De Zerbi, citant notamment le moment où il fait entrer Bakola et accorde plus de temps de jeu à Wahi, qui va inscrire son but pour parachever la victoire.

Le consultant revient sur la dynamique de l’OM et la transformation de l’équipe sous l’ère De Zerbi. « On l’avait quitté face au Vélodrome dépité, mais il ressort grandi de cette séquence face au HAC et il en est le premier responsable. » Ce retour en force et cette capacité à faire progresser son équipe malgré les obstacles témoignent du travail de fond réalisé par l’entraîneur. Acherchour conclut en soulignant l’importance de la gestion des hommes par De Zerbi, qui mise sur la performance et l’implication des joueurs plutôt que sur des considérations extérieures. Ce management méritocratique semble bien être la clé du succès de l’OM en cette fin d’année.