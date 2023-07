OM : Zone, défense à 4, pressing… Marcelino précise ses préférences tactiques !

Interrogé sur ces préceptes de jeu par notre journaliste Mourad Aerts lors de la conférence de presse de présentation, le nouvel entraineur de l’OM, Marcelino a précisé ses préférences tactiques.

Marcelino va poser sa patte sur l’OM, il a précisé quelques préférences dans son style de jeu : « Dans le foot, je respecte toutes les idées mais le plus important est que tous les joueurs s’identifient à mon jeu. Par exemple, il n’y aura pas de marquage individuel, 80% des matchs se joueront avec une défense à 4 avec un marquage en zone. Le contre pressing, j’adore. »

