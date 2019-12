OM : « Zubizarreta et Villas-Boas ont une excellente relation… mais il n’y a pas beaucoup dé décisions concernant les mercatos… »

C’est certainement le choix décisif de l’été dernier, le recrutement d’André Villas-Boas a changé le visage de l’équipe olympienne. Cette fois c’est bien Andoni Zubizarreta qui a opté pour le technicien portugais. Sur le mercato, le manque de moyens complique les choses…

L’OM a laissé filer Luiz Gustavo et Lucas Ocampos l’été dernier (Njie, Rolando, Abdennour et Rami aussi), dans le même temps trois joueurs sont arrivés : Alavaro, Benedetto et Rongier. Les trois recrues se sont imposés dans le onze de départ et affichent un état d’esprit irréprochable. Pour autant, selon un proche du coach portugais interrogé par un média spécialisé sur le mercato : Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas s’entendent très bien mais ne parlent pas beaucoup du mercato en raison des limites financières…