OM : « Zubizarreta n’a pas été loin de prendre la porte »

Extrait de l’émission l’émission Débat Foot Marseille spécial Bilan 2019. Nos journalistes juge le travail du directeur sportif de l’OM Andoni Zubizarreta. L’ancien joueur et dirigeant du FC Barcelone a repris les commandes du recrutement après le départ de Rudi Garcia . Retrouvez l’avis tranchés de nos intervenants en vidéo ci-dessous :





Au final il n’y plus d’argent a l’OM

« Andoni Zubizarreta n’était pas loin de la porte. Quand Garcia a été viré, le départ d’Andoni Zubizarreta a été évoqué et finalement on lui a dit : « C’est toi le directeur sportif, tu ne l’étais pas vraiment depuis le début, mais là c’est à toi de choisir l’entraineur. Et au fait, tu n’as pas d’argent… ». Au final il s’est bien débrouillé en ramenant André Villas-Boas. Et il a fait des bons choix sur le mercato avec les trois joueurs qui ont été pris. Ils sont performants, ils sont titulaires, et ont un super état d’esprit. » Nicolas Filhol (journaliste FCM) — Source : Football CLub de Marseille –

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille Bilan 2019 (Part 1) ci-dessous :