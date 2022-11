On attend le Oaïlympico !

Nous y voilà !

Avant d’aborder cette période cruciale avec des rencontres de poids concentrées sur quelques jours, nous nous disions tous que si elle partait mal nous pourrions nous retrouver « dans les poussières de la déroute » (Livre de Jobi, Henri-Frédéric Blanc).

Comment allons-nous en sortir maintenant ? En gagnant le match de ce soir ? Ma foi, j’ai beau forcer pour me convaincre que cette équipe trouvera la ressource de redresser sa tragique trajectoire actuelle… je sais pas ce qu’il en est pour vous mais pour ma part je n’y arrive pas. Je suis pourtant souvent d’un optimisme forcené de supporter, mais là…

C’est le bordel, les gars. J’ai pas d’autre formule. On a foiré lamentablement la 2e mi-temps contre Tottenham, elle se termine avec ce but qui nous sort de l’Europa League et voilà qu’on nous a expliqué que les joueurs ne savaient pas qu’en étant un poil plus attentifs ils restaient européens. Ça fait peur.

Cerise sur le gâteau, Tudor en conférence de presse qui vient faire acte de contrition en avouant son erreur de n’avoir pas permis l’entrée de Payet pour 1/4 d’heure. Ça m’a tué. Ça crevait les yeux, gros ! Tout le stade l’a vu, toute l’armée des marseillais, qui se rongeaient les sang sur les canapés, gueulaient dans leurs foyers au risque de réveiller les petits, et toi tu nous dis : « Payet, merde, j’y ai pas pensé… ».

Mon cher Igor, Dimitri Payet te tient maintenant par les alibofis et ça se voit. Tu es dans la nuit, Tudor… pour ne pas dire dans le caca. L’équipe ne répond plus tout à fait et tu y es pour quelque chose. Et je vais m’empresser de dire que si Kolasinac avait marqué sur sa fameuse occasion, d’abord le match n’était pas fini et on est si faibles et naïfs derrière que je ne suis pas sûr que l’OM l’aurait remporté, et je pense que je serais resté malgré tout critique vis à vis de ce que nous avons vu.

Ce que je reproche au coach, ce n’est pas tellement de laisser Payet et Gerson, artisans de la 2e place la saison dernière, sur le banc. C’est surtout que je ne vois pas de travail réalisé sur le jeu d’attaque, notamment dans les 25 derniers mètres. Ceux de devant sont livrés à eux-mêmes. On a pas travaillé la moindre combinaison, pas préparé l’arrivée de plusieurs joueurs dans la surface quand il y a des centres. Tout est laborieux, lent, prévisible. Et je pense que les joueurs n’y sont pour rien. Il y a un vrai manque de stratégie dès que cette équipe passe la ligne médiane.

Laurent Blanc a parlé d’une équipe olympienne malchanceuse… bien sûr, il a intérêt à te le laisser croire mon cher Igor, il veut te couillonner pour que tu ne changes rien. Ses joueurs se frisent les moustaches d’avance, si tu continues comme ça, l’autre enfoiré de Lopes n’aura rien à faire. Devant, ils ont assez de matos pour nous planter.

Au passage, une autre nouvelle m’a fait sourire avec la Juventus qui envisagerait un retour de Pablo Longoria à un poste opérationnel très important. D’où ça vient, ça ? Est-ce une fausse fuite organisée par l’intéressé lui-même dans le but d’échapper à la critique, ou bien est-ce une nouvelle sérieuse ? Franchement, des fois tu sais plus si tu dois rire ou pleurer ? Et je parle même pas de la chasse aux sorcières en interne qui doit quand même un peu impacter les joueurs.

Surtout que du côté du FC Lyon, le tableau n’est pas si réjouissant. Le changement d’entraîneur leur a été profitable même si cela a un peu patiné au départ, mais il n’est pas sûr que le choc psychologique, le redressement perdure.

C’est aussi le oaï à Lyon cette année avec leur démarrage raté, Bosz viré (tiens, lui aussi avait sorti de bons joueurs de ses compos). Et puis, il y a l’histoire du rachat du club par cet américain un peu chelou qui laisse planer pas mal d’incertitudes pour l’avenir, si jamais il finit vraiment par racheter le binz.

Bref, oaï à l’OM, oaï à Lyon… ce soir ce sera le Oaïlympico. Malheur au vaincu !

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert