On connaît l’arbitre de OM – Auxerre !

L’Olympique de Marseille accueille Auxerre ce dimanche dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 1. L’arbitre de la rencontre a été désigné ce jeudi !

Ce dimanche, l’OM reçoit l’AJ Auxerre au Stade Vélodrome dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 1. Après la victoire au Groupama Stadium contre l’Olympique Lyonnais (1-2), les joueurs de Tudor devront confirmer contre des auxerrois qui restent sur quatre matchs sans défaite en Ligue 1. L’arbitre de la rencontre a été désigné ce jeudi. En effet, Jérémie Pignard arbitrera le match entre l’OM et l’AJA.

Auxerre ne sera pas facile à battre

Sur le plateau de l’After Marseille, Rolland Courbis estime que ce match pourrait être plus difficile que prévu : « Sur les six derniers matchs de l’OM, les matchs contre Ajaccio et Angers sont les plus simples sur le papier. Les quatre autres matchs sont jouables mais ne sont pas gagnés avec certitudes. Ces derniers temps, l’OM a eu des difficultés contre certaines équipes à domicile. Auxerre ne sera pas facile à battre. Ils sont sur quatre matchs sans défaite. Je souhaite que l’OM gagne mais ce n’est pas gagné d’avance. Je suis très curieux de voir ce match.«