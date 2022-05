On réagit aux grosses vidéos de la saison de l’OM ! #12hLiveFCM

Dans le cadre de nous 12h de live ce lundi, voici l’émission réaction sur les grosses vidéos de la saison ! Avec Rayane Benmokrane, Nicolas Filhol et Benjamin Courmes !

C’est le jour J ! Ce lundi à partir de 12h et ce jusqu’à 00h, l’équipe de Football Club de Marseille vous propose une émission spéciale de 12h ! Au programme, de nombreux invités que vous avez eu l’habitude de voir tout au long de la saison sur notre plateau ! Le retour de l’Apéro Mercato, deux grosses FAQ, la fameuse revue d’effectif poste par poste suivi de jeux, de quizz et des cadeaux à gagner ! N’hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou YouTube pour vivre cette journée et soirée de folie en notre compagnie !