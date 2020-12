ON S’EST FAIT PEUR…

Voilà vé, les journées de championnat se suivent et c’est toujours l’OM qui gagne. C’est le très bon côté des choses car tout n’est pas parfait.



Une rencontre démarrée en 4-4-2 losange et terminée dans un très contestable 4-1-4-1 qui aurait pu être sanctionné par un nul mal venu.



C’est tellement spécial, le football. Tu peux te faire cueillir d’entrée. Si Ben Yedder à la réception d’un centre un peu fort venu de la droite, glisse le ballon au fond, le sort du match en eut été sans doute changé. C’était plus difficile de la mettre dehors que dedans, selon la formule consacrée.

Mais voilà, deux minutes après, Benedetto déborde et centre côté gauche, dépose la balle sur la tête de Thauvin qui la met dans la lucarne.



Un bon départ



Le démarrage ne peut être meilleur, et que dire lorsque 10 minutes plus tard c’est bis repetita, Intervention de Rongier qui profite à Thauvin, lequel centre vers Benedetto qui reprend de volée lat du pied sous transversale.



2 occasions, 2 buts, c’était le ratio parfait.

24e Alors que Sanson venait de sortir sur blessure (en espérant que c’est pas grave), Rongier qui a encore réussi une intervention, part vers le but mais se fait rattraper, il y avait un coup à jouer avec Benedetto.



26e Gueye qui a remplacé Sanson intervient proprement devant Aguilar qui a essayé d’obtenir une faute.

28e Volland reprend croisé, de volée, une ouverture de son milieu. Mandanda fait un bel arrêt mais l’attaquant monégasque était hors-jeu.

33e Un attaquant obtient un coup-franc inexistant aux 20 mètres, le tireur envoie un bolide en direction de la lucarne mais Mandanda va la chercher, arrêt phénoménal.



L’OM ne joue plus



On ne produit plus de jeu depuis notre 2e but. Attention de pas laisser les monégasques s’engrainer.

38e Cuisance exploite très mal une nouvelle intervention de Rongier. Dommage.



Le score de 2-0 est maintenu mais difficile de ne pas nourrir des craintes pour la 2e période, nous sommes restés trop longtemps sur le reculoir et les monégasques se remettent bien dans le match. Il faut jouer ou bien nous allons nous faire sanctionner.



Malheureusement, après la reprise, les olympiens laissent toujours l’initiative à leurs adversaires. On a même très peur à la 53e quand la VAR signale une main dans la surface de Nagatomo. Heureusement, l’arbitre juge qu’il n’y a pas pénalty.

Fonder la stratégie dans cette deuxième période sur le seul contre c’est un peu jouer à pile ou face, surtout que nous manquons de vitesse devant.

58e Pelegri et Jovetic font leur entrée

59e Thauvin tente sa frappe enroulée et met au-dessus alors que Cuisance était bien placé au 2e poteau. Je reconnais que qu’il foire sa passe j’aurais maronné qu’il n’ait pas tiré.

63e Germain remplace Cuisance assez transparent.



Une fin crispante



On ne joue plus. On ne fait que défendre dans une pseudo gestion. C’est de la suffisance. Cela s’appelle refuser le jeu, mépriser le football. On n’est même pas capable de prendre le ballon et de faire courir l’adversaire pour faire défiler les minutes.



Et ce qui devait arriver finit par arriver. C’est Thauvin, dans sa propre surface qui lève le pied trop. C’est penalty. Ben Yedder le transforme même si Mandanda était parti du bon côté.



On trouve le temps long. Luis Henrique entre pour mettre sa vitesse au service de ses partenaires. Il fait une bonne entrée. L’arbitre donne 5 minute d’arrêt de jeu, c’est interminable. On reste dans nos 30 derniers mètres et on rend facilement le ballon.



Heureusement que les monégasques foirent leurs approches et que Mandanda affiche sa présence.



Ça tient, mais il est fort dommage de vivre une 2e période comme comme ça. AVB est responsable de cette gestion catastrophique. Je veux bien qu’on sorte d’un match de Coupe d’Europe mais quand même, nous sommes capables de nous rendre ce match plus facile. Cette option attentiste est une insulte au football.



Carton jaune pour Thauvin, certes buteur et passeur décisif, mais alors qu’il foire la seule occase de 3e but, il occasionne un pénalty évitable. Quand on se paie la célébration arrogante qu’il a donné en spectacle sur son but, on essaie au moins d’être irréprochable jusqu’au bout. Mentalité de petit con insupportable à laquelle il ne nous avait pas habitués.



Tout le monde s’est bien battu. Bravo malgré tout. À part Cuisance qui me semble être passé au travers. Gueye fait une superbe rentrée. Kamara a fait beaucoup de fautes. Nagatomo pas si mauvais que ce que Mourad Aerts le juge. (Lol). 6e victoire d’affilée. Belle, on va regarder se dérouler cette journée en sirotant des bières.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert