Ounahi confirme, deux chocs après OM – MHSC et Longoria espère un gros chèque pour ce joueur… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Chaque jour la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les 3 informations de la journée. Au programme ce vendredi : Azzedine Ounahi confirme son absence, deux gros chocs après OM – Montpellier et Longoria voit ce joueur comme une valeur marchande.

OM : Ounahi confirme cet énorme coup dur !

Comme l’avait expliqué RMC Sport il y a quelques heures, la saison d’Azzedine Ounahi est terminée. Après la confirmation du coach en conférence de presse, le joueur a publié un message sur ses réseaux sociaux.

L’Olympique de Marseille ne pourra pas compter sur Azzedine Ounahi pour la suite de la saison. L’international marocain souffre d’une blessure qui l’éloignera des terrains durant plus de deux mois et donc jusqu’à la fin de l’exercice 2022/2023. Sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain passé par le SCO d’Angers a publié un message.

Je ferais le maximum pour être prêt pour le début de la saison prochaine — Ounahi

« Comme vous avez pu le voir j’ai été victime d’une blessure lors du match amical contre le Brésil. Les radios ont diagnostiqués une fracture au niveau de l’orteil qui nécessite une intervention chirurgicale. Je vais être contraint d’être éloigné des terrains pendant quelques mois. Je suis évidemment déçu de ne pas pouvoir accompagner mes coéquipiers dans le sprint final mais je ferais le maximum pour être prêt pour le début de la saison prochaine. Merci pour tous vos messages et votre compassion. » Azzedine Ounahi – Source : Instagram (30/03/23)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A.ounahi.8 (@azzedine_ounahi)

Opération prévue … Deux mois d’absence pour Ounahi

Selon les dernières informations d’RMC Sport, la saison d’Azzedine Ounahi est terminée. Le milieu de terrain de 22 ans s’est fracturé l’orteil samedi dernier lors de la victoire de prestige du Maroc contre le Brésil à Tanger. Le joueur va se faire opérer dans les prochains jours. La durée de son indisponibilité devrait être supérieure à deux mois. Sauf miracle, Ounahi ne rejouera plus de la saison et devra attendre le début de la saison prochaine pour refouler les pelouses de Ligue 1. C’est donc un joueur de moins pour Igor Tudor dans le sprint final du club phocéen, actuellement deuxième de Ligue 1 à 7 points du Paris-Saint-Germain.

🔴 Selon nos informations, Azzedine Ounahi, blessé avec le Maroc, va devoir se faire opérer suite à sa fracture d’un orteil. Sa durée d’indisponibilité est supérieure à deux mois et sa saison est donc terminée, sauf miracle. — RMC Sport (@RMCsport) March 30, 2023

Ligue 1 : Deux gros chocs après OM-MHSC… Le programme de la J29 !

L’Olympique de Marseille reçoit ce vendredi soir le MHSC au Vélodrome ! Pour une fois, les Marseillais joueront avant leurs concurrents et peuvent donc mettre la pression sur le PSG en revenant à 4 points.

La trêve internationale est terminée, retour de l’Olympique de Marseille au Vélodrome pour la réception du MHSC ce vendredi soir. Après cette rencontre, les concurrents vont s’affronter avec un gros choc entre le RC Lens et le Stade Rennais qui aura lieu ce samedi soir. Pour terminer cette journée de Ligue 1, le PSG recevra Lyon au Parc des Princes. En cas de victoire marseillaise et de défaite parisienne, les Olympiens peuvent revenir à 4 points du leader !

LE PROGRAMME DE LA J29

Programmation TV de la 27e journée de Ligue 1

Vendredi 31 mars 2023 à 21h00 sur Prime Video

OM – MHSC

Samedi 1 avril 2023 à 17h00 sur Prime Video

AJ Auxerre – Troyes

Samedi 1 avril 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

Rennes – RC Lens

Dimanche 2 avril 2023 à 13h00 sur Prime Video

LOSC – FC Lorient

Dimanche 2 avril 2023 à 15h00 sur Prime Video



Clermont – Ajaccio

Angers SCO – Nice

Brest – Toulouse

FC Nantes – Reims

Dimanche 2 avril 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

AS Monaco – Strasbourg

Dimanche 2 avril 2023 à 20h45 sur Prime Video

PSG – Lyon

Déclarations d’avant-match

« C’est un match important contre une très bonne équipe, qui a sa façon de jouer, très athlétique, qui court beaucoup. Ça presse bien, ça fait des du un contre un partout pratiquement. Il va falloir qu’on soit au niveau et qu’on soit bons. J’aime bien leur coach et comment il travaille. Il les fait bien jouer depuis le début de saison, même s’ils ont perdu pas mal de points à domicile. Mais à l’extérieur, c’est extraordinaire. (…) Le style Igor Tudor parfois jugé trop risqué ? C’est sa façon de faire jouer son équipe. Il ne prend pas plus de risques que ça. Ils ont des forces aussi, ils imposent les duels, ils ont des joueurs en capacité d’éliminer ou de faire des courses et des appels tranchants. C’est une très bonne équipe, bien équilibrée. » Michel Der Zakarian – Source : Conférence de presse (30/03/23) « Notre Objectif pour la fin de saison ? Il n’y a pas forcément de bonne réponse. Je vais dire que l’objectif est toujours de bien faire. Evidemment que l’OM a toujours pour objectif de gagner, mais il faut prendre d’autres équipes en considération. Je dis depuis le début qu’il faut faire le maximum match après match, tous les matchs sont difficiles. Je ne change pas mon plan d’un centimètre. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (30/03/23)

Mercato OM : Longoria le voit comme une valeur marchande gourmande

L’OM va lancer son sprint final ce vendredi soir face à Montpellier. Le club marseillais vise clairement la seconde place du championnat synonyme de qualification pour la ligue des champions même si le PSG ne compte plus que sept longueurs d’avance. Il sera ensuite temps pour certains joueurs comme Mattéo Guendouzi de réfléchir à leur avenir. Ce dernier pourrait bien quitter l’OM l’été prochain.

Pièce maîtresse du système de Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi n’a pas réussi à se rendre aussi essentiel auprès d’Igor Tudor. S’il a refusé les avances d’Aston Villa durant le mercato hivernal, un départ lors du prochain marché des transferts semble se profiler. D’après les informations du journal l’Equipe ce vendredi, le président de l’OM Pablo Longoria le voit clairement comme une valeur marchande gourmande. En janvier dernier, des montants de l’ordre de 30 à 40 millions d’euros étaient évoqués pour l’international français de 23 ans.

Mercato OM : Guendouzi reconnait les contacts cet hiver… et évoque l’été ! – https://t.co/0QFD3jrpgg pic.twitter.com/BkFWDKdtFg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 30, 2023

C’est vrai que j’ai eu des sollicitations cet hiver

Alors qu’il n’a pas été convoqué par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement et qu’il n’est plus un titulaire indiscutable à l’OM, sa côte a toutefois peut être chuté lors sur cette seconde partie de saison. En conférence de presse ce jeudi l’ancien milieu de terrain d’Arsenal n’a en tout cas pas nié les sollicitation dont il a fait l’objet cet hiver : « C’est vrai que j’ai eu des sollicitations cet hiver, quelques propositions de clubs, mais je ne me sentais pas de partir, je voulais finir la saison. Je me concentre sur ces 10 matchs restants, accomplir notre objectif. Cet été ? On y est pas du tout encore, il y aura des discussions avec le club, mais je suis très heureux à l’OM. »