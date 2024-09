Ounahi et Veretout sur le départ, une arrivée surprise dans le groupe pro… Les 3 infos mercato OM de ce mercredi 4 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce mercredi 4 septembre 2024, nous évoquons les dossiers Ounahi, Veretout, et Ulisses Garcia.

Visite médicale et montants pour Veretout selon Fabrizio Romano !

L’accord entre l’OM et Lyon est enfin trouvé pour Jordan Veretout. Dans le loft depuis le début de la saison, l’international français rejoint le club de John Textor dès ce mercredi. L’Equipe expliquait dans un article que le joueur va passer sa visite médicale et l’officialisation arrivera dans la foulée. Il sera donc le joker du club rhodanien.

🔴🔵🇫🇷 Olympique Lyon agree on deal to sign Jordan Veretout from OM. Medical today for Veretout in Lyon after deal agreed for €4m fixed fee plus €1m add-ons also formally included, as L’Équipé reported. pic.twitter.com/ytFxELDy3h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2024

L’aveu d’Ounahi à son arrivée au Panathinaïkos

Entre indésirable et blessure, le passage d’Ounahi à l’OM a été très compliqué… Avec quelques moments d’éclats mais globalement beaucoup de déceptions. Le milieu de terrain marocain quitte l’Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d’achat et rejoint le club grec Panathinaïkos, où il a pu livrer ses premiers mots « Ce qu’il s’est passé m’a permis de grandir, j’ai appris de mes erreurs. Je vais me donner à 100% pour revenir à mon meilleur niveau pour aller où je rêve d’aller depuis petit ». Selon l’Equipe, Il s’agira d’un prêt payant de 500 000 €, avec une option d’achat à 11,5 M€. Si le club grec décide de la lever, 30 % de la somme ira à Angers SCO, l’ancien club d’Ounahi, où il a été recruté en janvier 2023, pour 8 M€ plus deux de bonus.

Les premiers mots d’Azzedine Ounahi après sa signature au Panathinaikos : « Ce qu’il s’est passé m’a permis de grandir, j’ai appris de mes erreurs. Je vais me donner à 100% pour revenir à mon meilleur niveau pour aller où je rêve d’aller depuis petit. » [@paofc_] pic.twitter.com/Dub9tC4Tt6 — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 4, 2024

Une arrivée surprise dans le groupe de De Zerbi !

Le mercato est terminé en France et plusieurs lofteurs n’ont pas trouvé un point de chute, ou alors n’ont pas voulu. Alors que Veretout est sur le point de signer à Lyon pour quelques millions d’euros, et que Mbemba sera mis à l’écart toute l’année, il y a bien un indésirable qui pourrait réintégrer le groupe, c’est Ulisses Garcia. Arrivée l’hiver dernier en mission commando pour combler le départ de Renan Lodi en Arabie Saoudite, il n’a jamais réussi à s’imposer comme une doublure de qualité tel un Murillo qui a fini par prendre le dessus. Poussé vers un départ par la direction, il n’a trouvé aucun point de chute hors de l’OM et devrait donc être réintégré au groupe de De Zerbi. Pour rappel, il s’était blessé avant l’Euro, et selon l’Equipe, l’international suisse ne fait pas de vague et est apprécié en interne, il sera donc la doublure de Quentin Merlin au poste de latéral gauche.

• Ulisses Garcia devrait finalement être intégré au groupe pro dans les prochains jours et sera la doublure de Quentin Merlin à gauche. L’international suisse ne fait pas de vagues et est apprécié en interne. L’Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/HZ30xp2tIR — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) September 3, 2024

A lire aussi : OM : Riolo rappelle que « Ricard c’est Marseille » !