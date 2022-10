Pablo Longoria a un nouveau modèle pour développer l’OM !

Le projet de l’Olympique de Marseille est mené par Pablo Longoria depuis 2020. Le président marseillais a un nouveau modèle pour développer le club.

L’Olympique de Marseille a subi beaucoup de changements ces dernières années. Le projet marseillais a démarré une nouvelle phase avec Igor Tudor et Pablo Longoria. Le président espagnol a donné une interview au journal AS ce dimanche avant le match face au PSG. Il a expliqué avoir un modèle de club.

L’Atalanta est une référence — Longoria

« Je me sens très bien en ce moment. J’y vois une excellente occasion de développer un projet. Et, bien sûr, développer un projet dans une équipe aussi passionnée, c’est agréable grâce à toutes les émotions qui existent à Marseille. Pour quelqu’un qui est passionné, vivre ces émotions est unique. (…) L’Atalanta est une référence. Je pense que l’écart économique qui existe entre de nombreuses équipes européennes et notre réalité, le moyen de réduire cet écart est de jouer un football vertical, attractif et d’essayer de s’en rapprocher. Pour moi, il faut jouer au football avec les moyens dont on dispose. C’est la clé. Il s’agit d’essayer de faire de son mieux avec les moyens dont on dispose au club, avec le soutien des propriétaires, bien sûr. Je crois beaucoup aux règles économiques qui seront établies dans les championnats. C’est pourquoi je dis la méthode espagnole. Le football doit être fait avec une rationalité économique. Je suis un grand partisan du modèle économique appliqué en Espagne. Je pense que c’est l’avenir de tous les championnats » Pablo Longoria – Source : As (16/10/22)