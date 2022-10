Pablo Longoria affiche son grand rêve pour l’OM !

Le projet de l’Olympique de Marseille est mené par Pablo Longoria depuis 2020. Le président marseillais avait expliqué au média Off The Pitch sa vision pour le futur de l’OM.

Je rêve dans quatre ans d’avoir un Olympique de Marseille avec de grandes valeurs et une grande mentalité — Longoria

« Je rêve dans quatre ans d’avoir un Olympique de Marseille avec de grandes valeurs et une grande mentalité. Une équipe qui montre sur le terrain ce que les fans attendent, car ils nous aideront à être performants. Une équipe qui sera un acteur du football européen, parce que nous avons des résultats sportifs. Une équipe qui attire beaucoup de monde en France, en Europe et à l’international mais mélangée à notre communauté locale – sans votre communauté locale au jour le jour vous ne pouvez attirer personne. Nous devons les attirer par une manière de jouer très compétitive, une manière de jouer très particulière qui sera facile à identifier. Vous attirerez des fans partout s’ils ressentent cette vision autour du club. Avoir les résultats, transmettre la passion et les émotions, et les personnes qui vous accompagnent dans la même direction car elles partagent votre passion. Vous pouvez attirer des gens passionnés de football. » Pablo Longoria – Source : offthepitch (14/10/22)

Le président espagnol avait aussi donné une interview au journal AS dans laquelle il a expliqué avoir un modèle de club.

« Je me sens très bien en ce moment. J’y vois une excellente occasion de développer un projet. Et, bien sûr, développer un projet dans une équipe aussi passionnée, c’est agréable grâce à toutes les émotions qui existent à Marseille. Pour quelqu’un qui est passionné, vivre ces émotions est unique. (…) L’Atalanta est une référence. Je pense que l’écart économique qui existe entre de nombreuses équipes européennes et notre réalité, le moyen de réduire cet écart est de jouer un football vertical, attractif et d’essayer de s’en rapprocher. Pour moi, il faut jouer au football avec les moyens dont on dispose. C’est la clé. Il s’agit d’essayer de faire de son mieux avec les moyens dont on dispose au club, avec le soutien des propriétaires, bien sûr. Je crois beaucoup aux règles économiques qui seront établies dans les championnats. C’est pourquoi je dis la méthode espagnole. Le football doit être fait avec une rationalité économique. Je suis un grand partisan du modèle économique appliqué en Espagne. Je pense que c’est l’avenir de tous les championnats » Pablo Longoria – Source : As (16/10/22)