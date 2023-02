Paganelli : « On était un peu défaitiste avant cette rencontre OM – PSG »

Dans l’émission de lundi soir, Laurent Paganelli s’est confié sur la prestation des Marseillais face à Paris en clôture de la 25ème journée de Ligue 1 (0-3). Selon lui, c’était difficile de renouveler une deuxième fois l’exploit de la Coupe de France, trois semaines auparavant.

Un visage parisien différent

Après la lourde défaite 3 à 0 au Stade Vélodrome face au Paris-Saint-Germain, Paga était l’invité de l’émission ce lundi. Il reconnaît la difficulté d’aborder cette équipe parisienne, qui n’a pas montré le même visage que lors du match de Coupe de France (2-1).

Le retour de Mbappé et les absences marseillaises, notamment celle de Mbemba, pilier de la défense, n’ont pas rendu la tâche facile pour les joueurs d’Igor Tudor. Les Parisiens ont préparé ce match en se concentrant sur les défauts des phocéens, on retrouve donc les mêmes problématiques que lors de la défaite contre Nice (1-3) ou du match nul face à Monaco (1-1). Avec un changement tactique de l’entraîneur marseillais, qui a préféré laisser Clauss sur le banc et mettre Tavares à droite, les Parisiens ont eu plus d’espaces et ont pu jouer plus rapidement.

Cette victoire permet au PSG d’avoir huit points d’avance au championnat sur l’OM, mais le titre n’est pas encore joué. Il reste encore 13 match de Ligue 1, les Marseillais doivent d’abord se concentrer sur le match de Coupe face à Annecy, ce mercredi, avant d’aller à Rennes.

Une parenthèse dans ce championnat

“Je pense que renouveler deux fois la même performance contre Paris c’était difficile, ce n’était pas évident. Puis d’entrée on a surtout parlé de nos absents et donc de nos faiblesses du moment et des forces des autres, donc je trouve que le match on ne l’a pas si bien abordé, on était un peu défaitiste avant cette rencontre. C’est un petit peu dommage. Mais je pense que c’est une parenthèse dans ce championnat, je trouve que c’était difficile de rééditer. On est tombé sur une équipe de Paris bien organisée et Christophe Galtier était très bon dans sa gestion du match et dans ce qu’il a fait. On avait eu déjà contre Nice, contre Monaco, des premières mi-temps difficiles où on se faisait transpercer à une, deux, trois passes, Toulouse aussi, et on se rend compte que Paris a joué sur ça, sur cette force-là. Ils étaient solides derrière, ils sont allés vite, Verratti – Messi, Messi – Mbappé, et voilà c’est vite réglé. Je pense que le match il se situe là-dessus. C’était très difficile hier d’aborder cette équipe de Paris.” Laurent Paganelli (27/02/23)