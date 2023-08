Pana – OM (1-0) : Marseille rate son entrée !

L’Olympique de Marseille concède une défaite face au Panathinaikos (1-0) à l’occasion du match aller du 3e tour préliminaire de la ligue des champions. Marseille a livré une piètre prestation et finit la rencontre à 11 contre 10.

Pana

1 0 OM

Le onze de l’OM

Lopez

Clauss – Gigot – Balerdi – Lodi

Kondogbia – Veretout

Sarr Ndiaye Ounahi

Aubameyang

👉🏼 La compo de l’OM : Lopez Clauss – Gigot©️ – Balerdi – Lodi Kondogbia – Veretout Sarr Ounahi

Aubameyang – Ndiaye — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 9, 2023

Le Match

Les marseillais ont bien du mal à rentrer dans cette rencontre face à une équipe du Pana bien plus conquérante. Marseille est en grosse difficulté sur le plan technique et ne parvient pas à mettre le pied sur le ballon pour prendre le contrôle du jeu. L’OM subi mais parvient peu à peu à relever la tête. Aubameyang manque une énorme opportunité en ratant complètement sa reprise de la tête sur un très bon centre de Renan Lodi ( 24′). Pas grand-chose de plus à souligner dans une première période d’un niveau vraiment faible de la part des deux équipes.

Les marseillais font une bien meilleure entame de seconde période et se procurent une double occasion de but sur des frappes de Ounahi et Clauss (49′).

Kondogbia se fait expulser à l’heure de jeu pour un second carton. Marseille doit donc jouer la dernière demi-heure à 10 contre 11.

Marseille subit dangereusement et finit par encaisser un but. Sur un cafouillage de la défense olympienne, l’international brésilien Bernard trompe Pau Lopez (84, 1-0).

Les marseillais sont passés à côté de cette rencontre et devront impérativement s’imposer au match retour dans une semaine au vélodrome.