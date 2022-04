PAOK – OM : Luscescu en remet une couche et joue la provocation

Demain soir, l’OM se déplacera sur la pelouse du PAOK Salonique pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence à 21h. En conférence de presse, le coach de l’équipe grec en a remis une couche sur les incidents entre supporters au match aller.

C’est demain soir. L’OM disputera son quart de finale retour de Ligue Europa Conférence sur la pelouse du PAOK Salonique. Si les Olympiens l’ont emporté 2-1 jeudi dernier, il y a eu plusieurs incidents entre supporters dans les tribunes. En conférence de presse après la rencontre, le technicien de l’équipe grecque Răzvan Lucescu pointait du doigt la manière dont son équipe a été accueillie. Aujourd’hui, il a décidé d’en remettre une couche et il a continué de provoquer à 24h de la rencontre.

« Je ne regrette pas mes propos. Je pense que ce n’était pas correct. Plutôt que de critiquer ce que j’ai dit, je pense qu’il faudrait mieux que les gens en France critiquent ce qu’il s’est passé avec les fans de Marseille et avec l’organisation. » Răzvan Lucescu – Source : Conférence de presse (13/04/2022)

