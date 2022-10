Papin recruté? La révélation de Payet et le mauvais coup préparé par le Juve… Les 3 infos OM de ce vendredi!

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi : Longoria aimerait recruter JPP, Payet se voit continuer même après 2024 et la Juventus pense à Tudor pour remplacer Allegri.

Papin conseiller stratégique ?

Depuis sa nomination au poste de président, Pablo Longoria a profondément remanié les postes de dirigeants du club marseillais. Le jeune président s’est notamment entouré d’une garde rapprochée à consonance espagnol . Dans les colonnes du journal l’Equipe, on apprend ainsi que Longoria souhaiterait recruter une légende du club marseillais : Jean-Pierre Papin. Le Ballon d’or 1991, joueur de l’OM pendant six ans, pourrait ainsi s’engager pour trois saisons à un poste de conseiller stratégique. explique le quotidien sportif. « Jean Pierre lui apportera une touche marseillaise dominait aujourd’hui par les clans espagnol (Ribalta, Iriondo, Otero, Longoria). Le rôle de Papin ne serait pas celui d’un ambassadeur comme celui occupé actuellement par Basile Boli, mais plutôt d’un accompagnateur dans les hautes sphères », confie un intime du président olympien au journal l’Equipe.

Pablo Longoria veut Jean-Pierre Papin dans l’état-major de l’OM INFO L’ÉQUIPE. Le président de l’OM, souhaite donner à Jean-Pierre Papin, l’ancien buteur du club (1986-1992), un rôle de conseiller stratégique. https://t.co/HlqCnxyvLW pic.twitter.com/6PSj00FrI7 — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 13, 2022

Avec 182 buts inscrits en 273 matchs disputés sous le maillot de l’OM, Jean Pierre Papin fait partie des légendes du club phocéen. Il est à ce jouer le seul joueur français à avoir remporté un ballon d’or en évoluant dans le championnat de France.

Je ne me vois pas arrêter dans deux ans — Payet

Dans un entretien accordé à Prime Vidéo, Dimitri Payet s’est entretenu longuement avec Smaïl Bouabdellah et s’est confié sur la suite de sa carrière. Alors qu’il dispose encore de deux ans de contrat à l’OM (2024), Ce dernier n’entend pas arrêter de jouer après cette date !

« Je ne me vois pas arrêter dans deux ans. Je ne suis pas prêt encore. J’aime trop ça. Le matin je me lève, je me dis que je vais à l’entraînement. Je n’y vais jamais en trainant des pieds. Là, c’est difficile, je prends le bon côté, je me dis qu’il ne me reste pas beaucoup de temps et qu’il faut profiter du temps de jeu qu’on me donne ». Dimitri Payet – source : Prime Vidéo (13/10/2022)

Pour Thierry Mode, le milieu de terrain n’a plus sa place dans le onze de Tudor. Jean Charles de Bono estime que c’est un joueur qui a besoin d’enchainer les matches pour être performant et enfin Nicolas Filhol se pose la question de sa comptabilité avec le système de jeu du coach croate…

« Payet ? Moi je ne le ferai plus jouer. C’est pas que j’ai quelque chose contre lui, c’est que c’est compliqué en ce moment pour lui, c’est tout. » Thierry « Titi » – Débat Foot Marseille – 10/10/2022

Le problème de Payet, c’est qu’il a besoin de temps de jeu

« Le problème de Payet, c’est qu’il a besoin de temps de jeu. Après quand il est fatigué tu le sors. Mais si tu le fais jouer par parcimonie : il y arrivera pas. C’est un joueur qui a besoin de prendre le ballon, d’être en confiance, d’avoir son rythme en fait. Là il a pas de rythme : il joue des morceaux de matchs ! Il faut qu’il retrouve son niveau de la saison passée, où il jouait beaucoup. (…) Ça c’est à Tudor de voir. Il faut pas te mettre en difficulté parce qu’il y a des joueurs qui ont une technique de football différente que d’autres ! » Jean Charles De Bono – Débat Foot Marseille » Jean Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 10/10/2022

Agnelli veut Tudor pour remplacer Allegri

Après la défaite de la Juventus sur la pelouse du Maccabi Haïfa, Massimiliano Allegri s’est exprimé aux micros de Sky Sport : « Comment cela peut-il être expliqué ? Difficile à expliquer, il n’y a qu’à se taire, on a fait un essai pas à la hauteur du point de vue du caractère, de la responsabilité. Taisons-nous, rentrons à la maison, travaillons plus qu’avant. » Si pour l’instant le coach est maintenu dans ses fonction par le président Agnelli, cela ne devrait pas durer. Si Allegri est débarqué, l’une des priorité de la Juventus serait Igor Tudor.

Selon Calciomercato, « à Marseille, Tudor s’impose au niveau européen et suscite l’intérêt de grands clubs dont la Juve. » Si un gros club comme la Juventus, que le technicien croate connait parfaitement, tente de le faire venir, cela va être compliqué pour Pablo Longoria de le retenir. Un départ du coach, alors que l’OM a besoin de stabilité, serait un gros coup de frein dans le projet développé par le président olympien.

L’entraineur olympien Igor Tudor s’est exprimé en conférence de presse suite à la victoire de l’OM au Sporting (0-2) lors du quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des champions.

« Je me sens « fantastic » ! On a fait un superbe match dès le départ, on mérite les trois points. Je suis heureux pour le club, les supporters. On peut maintenant rêver à la qualification mais tout le monde dans le groupe peut encore le faire. (…) Harit a été génial ce soir. Il aime ce genre de jeu, il peut attaquer l’espace, jouer entre les lignes. Combiner avec ses partenaires. (…) « Avec les six points on peut penser à la qualification. Hier plusieurs joueurs sont venus me voir pour me dire « on va gagner coach » c’était super en tant que coach. » Igor Tudor – Source : Football Club de Marseille (11/10/2022)