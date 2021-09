OM – RC Lens : « Avec le peu de ballon qu’il touche, Dieng a été dangereux ! »

Bamba Dieng est resté muet ce dimanche lors de la défaite de l’OM contre Lens (2-3). Malgré tout, il s’est montré important notamment en provoquant un pénalty…

Arrivé de l’Académie Diambars, Bamba Dieng a impressionné dès son premier match avec un but face à Auxerre en Coupe de France. A peine entré en jeu, l’attaquant a trouvé le chemin des filets et a une place particulière dans le coeur des supporters de l’OM.

C’est un joueur qu’apprécie beaucoup notre consultant Jean Charles De Bono, qui lui a une nouvelle fois fait des éloges sur notre plateau lors du débriefing de la rencontre OM-Lens (2-3).

Il est tout le temps dangereux

« Avec le peu de ballon que touche Dieng, il est tout le temps dangereux. C’est lui qui provoque le pénalty, il met une belle tête piquée. Après c’est vrai que Under a mis une magnifique frappe sur la barre , il a fait une meilleure deuxième mi-temps que la première. Mais je pense que le petit Dieng donne de la profondeur et des solutions. Il est toujours dans les bons coups. » JC De Bono-– Source: FCM: (26/09/21)

Interrogé à ce sujet, Djibril Cissé est très confiant pour l’avenir de Bamba Dieng. L’ancien joueur de l’OM lui voit des ressemblances à Mamadou Niang mais affirme également qu’il doit progresser sur certains points.

« Ça me fait penser à Mamadou Niang un peu, dans le style de jeu, très offensif, très rapide, techniquement au-dessus de la moyenne. Et qui marque des buts surtout. Il faut qu’il progresse un peu dans la lucidité, dans le calme, le sang froid devant le but. Il perd beaucoup de tête-à-tête face aux gardiens. J’ai confiance en lui, et je mets une pièce sur lui cette saison » Djibril Cissé – Source : Téléfoot (26/09/21)