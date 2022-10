Pas de Messi pour PSG vs OM ?

Les absences s’enchaînent à Paris pour le premier Clasico de Christophe Galtier à la tête du PSG. Ce samedi, Sergio Ramos a écopé d’un carton rouge. Nuno Mendes et Presnel Kimpembe sont blessés, et un gros doute existe concernant Lionel Messi.

Christophe Galtier s’était pourtant montré rassurant en conférence de presse au sujet de Lionel Messi, lundi à la veille d’affronter Benfica : « on va voir dans les prochains jours, mais oui, il est fort probable qu’il soit présent ». Selon l’Equipe, l’international argentin de 35 ans a manqué le déplacement à Reims et ratera la manche retour au Parc des Princes ce soir contre Benfica à cause d’une blessure au mollet. L’attaquant ne veut prendre aucun risque et semble prêt à patienter encore 10 jours s’il le faut, jusqu’au déplacement à Ajaccio le 21 octobre. A suivre…

Côté suspension, Neymar a évité la suspension de justesse après un coup de sang face à Reims. Le Brésilien a reçu un jaune et pourra donc être aligné contre les hommes de Tudor ce dimanche. Il ratera le déplacement à Ajaccio le 21 octobre. La décision finale sera donnée ce mercredi par la Commission de Discipline.

Je suis persuadé que Sergio n’a pas voulu insulter l’arbitre – Galtier

« Ramos ? Il prend un carton jaune. Je ne sais pas si c’est lui qui fait la faute. Bon, je ne l’ai pas vu. J’ai déjà vécu ça, il y a quelques années sur un Nîmes-Lille. Il y a un problème de langage football. Je suis persuadé que Sergio n’a pas voulu insulter l’arbitre. Il a sorti une expression que j’entends des centaines de fois toute la semaine sur le terrain, qu’on entend aussi en Championnat, quand on est énervés on a des paroles, on entend des paroles mais c’est une expression. Je pense que l’arbitre l’a pris pour lui alors que sachant comment ça se passe, j’ai eu le même problème pour José Fonte à Lille. L’arbitre l’avait pris comme une insulte contre lui alors que c’est une expression qu’on dit souvent sur le terrain. » Christophe Galtier – Source : L’Équipe (10/10/2022)