Pas de Parisiens au Vélodrome, changements importants à Rome, et Sampaoli décisif… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Les supporters du PSG interdits de déplacement, Sampaoli va faire des changements, et Under parle de son arrivée…

OM: Pas de supporters parisiens au Vélodrome

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais les supporters du PSG sont interdits de déplacement ce dimanche au stade Vélodrome, pour affronter l’OM…

Pas de supporters du PSG ce dimanche. Un arrêté préfectorale de la police des Bouches-du-Rhône été pris pour interdire les Franciliens d’accéder au Vélodrome. Selon les informations de l’Equipe, le motif serait le comportement récent des ultras de l‘Olympique de Marseille.

Il y a peut-être la plus grosse ferveur du continent– Guendouzi

« Avant de venir à l’OM, j’avais plusieurs choix. Les discours du président Longoria et du coach Sampaoli m’ont convaincu. J’ai immédiatement dit : « Je veux l’OM ». Déjà, l’OM est le plus grand club français, le club a remporté une Ligue des Champions, il y a une grande histoire. Il y a la plus grosse ferveur du pays, voire du continent. Toutes ces choses ont conforté mon choix. J’aime jouer dans un stade rempli quand je suis à la maison, j’aime sentir le vrai amour des supporters pour le club. C’est ce que j’ai trouvé ici. Je n’ai jamais pris autant de plaisir depuis le début de ma carrière » Mattéo Guendouzi— Source: Onze Mondial (07/10/21)

Trois changements importants dans le onze de l’OM face à la Lazio ?

Ce mercredi, l’OM se déplace à Rome pour affronter la Lazio dans le cadre de la 3e journée de phase de poule d’Europa League. Jorge Sampaoli devrait procéder a des changements dans son onze par rapport à Lorient, et ainsi relancer trois joueurs…

Le match face à la Lazio est très important pour la suite de la compétition. L’OM va devoir gagner son premier match en Europa League, pour espérer finir premier du groupe. Selon les informations de l’Equipe, Jorge Sampaoli pourrait aligner directement Balerdi, Ünder, et Gerson. Trois changements majeurs par rapport à la réception du FC Lorient(4-1) au stade Vélodrome.

Un stade Olimpico presque vide

Interdit de déplacement, les supporters olympiens vont devoir rester sur Marseille. En plus de cette mesure, la vente de billet aux résidents français est interdite, les autorités italiennes ont pris toutes les précautions afin d’éviter des potentiels incidents. Programmé à 18h45 en semaine, le match ne va pas attirer grand nombre à l’Olimpico, stade de la capitale italienne. En effet, d’après le journaliste Thierry Cros, seulement 3600 billets se sont vendus pour l’instant… Pas vraiment une ambiance Coupe d’Europe.

La victoire face au favori du groupe, sera néanmoins nécessaire pour continuer à espèrer dans cette compétition européenne.

OM: Sampaoli décisif dans l’arrivée de ce joueur

Arrivé en provenance de l’AS Roma après un échec en prêt du côté de Leicester, Cengiz Ünder se relance à l’Olympique de Marseille. Son arrivée est liée aux supporters marseillais mais aussi à son coach Jorge Sampaoli…

Dans une interview accordée au site de l’UEFA, Cengiz Ünder a encensé l’entraineur de l‘Olympique de Marseille , Jorge Sampaoli:

Il est l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi de venir ici– Under

« Je peux dire qu’il est l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi de venir ici. Le manager est toujours un facteur très important pour moi. Ce n’était pas comme ça depuis un an et demi. Maintenant, je suis vraiment heureux de travailler avec Jorge Sampaoli car j’apprends beaucoup de lui. Sa façon de faire est vraiment différente. Nous faisons beaucoup de travail tactique. Et nous essayons constamment différentes variantes. Nous avons une équipe très jeune et, grâce à notre manager, nous évoluons dans la bonne direction, vraiment. » Cengiz Ünder– Source: UEFA (19/10/21)

