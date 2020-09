Pas de sanction dans l’affaire Alvaro / Neymar : La réaction de l’OM !

L’Olympique de Marseille a réagi suite a la décision de la LFP de ne pas prendre de sanctions dans l’affaire Alavo / Neymar. Le club marseillais s’est dit satisfait de cette décision et a de nouveau réaffirmé son soutien au défenseur espagnol.

A lire aussi : PSG / OM : La LFP a tranché ! Aucune sanction pour Alvaro et Neymar !

L’Olympique de Marseille est et restera le club de l’antiracisme