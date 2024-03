Pau Lopez très cash avant OM – PSG !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception du PSG, le portier de l’OM Pau Lopez était ce vendredi en conférence de presse au centre RLD. Le gardien espagnol a évoqué le match et ne veut pas trouver d’excuse avec la liste des joueurs blessés côté marseillais.

Pau Lopez ne veut pas se trouver d’excuse et attend un gros match de son équipe face au PSG. « Tous les joueurs à l’OM ont la capacité de jouer tous les matchs. Dimanche ce sera 11 contre 11. Il n’y a pas d’excuse. Je suis sûr que l’équipe alignée va tout donner. Tout le monde veut jouer ce match. Les blessures ne sont pas un prétexte. On est encore en course en Europa League et en championnat. Cela dépendra de nous. Il reste huit matchs de Ligue 1. Il faut arriver à notre objectif. Beaucoup nous voient perdre ? Je m’en fou de ce que les gens pensent avant le match. On a montré cette saison que l’on peut gagner mais aussi perdre contre tout le monde. J’espère qu’on verra le meilleur visage de l’OM comme face à Villarreal. »

