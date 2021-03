Payan parle de la vente du Vélodrome, McCourt veut jouer dans la cour du Bayern et du Real, Longoria veut écarter deux tauliers… Les 3infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi : Payan parle de la vente du Vélodrome, McCourt veut jouer dans la cour du Bayern et du Real, Longoria veut écarter deux tauliers.

Vélodrome – Payan : « Cela ne me convient pas, mon prédécesseur a été roulé dans la farine par les avocats de l’OM et de McCourt »

Le maire de la Ville de Marseille Benoît Payan a accordé une interview au journal l’Equipe ce jeudi. Il évoque notamment le dossier du stade Vélodrome. Il explique ainsi que son prédécesseur s’est fait rouler dans la farine en accordant à l’OM l’exploitation du stade.

Dans les colonnes du journal l’Equipe ce jeudi, Benoit Payan, Maire de Marseille, confirme son intention de vendre le stade vélodrome. Il explique par ailleurs que son prédécesseur s’est fait avoir en accordant l’exploitation du Stade à l’Olympique de Marseille.

Dans l’entourage direct de Frank McCourt on explique que l’exploitation lui va très bien. « Et cela ne me convient pas. Cela a été une signature de mon prédécesseur (Jean-Claude Gaudin), il a été roulé dans la farine par les avocats et les conseillers d’Arema (l’entreprise gestionnaire du stade), de l’OM et de McCourt. Tout le monde est gagnant, sauf le contribuable marseillais. Sur ce coup, McCourt a eu le beurre et l’argent du beurre. C’est comme s’il avait la jouissance et la propriété du stade sans en avoir les inconvénients, inconvénients qui retombent sur les Marseillais. Attention, ce sont des belles négociations pour Arema et lui, avec des « pigeons » en face, pardonnez-moi l’expression. L’exploitation est extrêmement favorable à l’OM, or, je ne suis pas garant des intérêts de Frank McCourt, mais des citoyens marseillais, qui paient les pots cassés depuis des années. » Benoit Payan – source : L’Equipe (04/03/2021)

McCourt : « L’OM est capable de rivaliser avec des clubs comme le Bayern et le Real »

Dans les colonnes du journal l’Equipe, le patron de l’Olympique de Marseille Frank McCourt a de nouveau expliqué que son objectif était de refaire de l’OM un grand d’Europe capable de remporter la Ligue des Champions.

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a accordé un entretien au journal l’Equipe paru ce jeudi au lendemain de la défaite de l’OM à Lille (2-0). Il a de nouveau expliqué qu’il était très ambitieux pour le club marseillais au point de viser la Ligue des champions et de rivaliser avec des clubs comme le Bayern et le Real… Surréaliste…

Parfois avoir trop de ressources peut être une faiblesse

« L’OM est-il capable de rivaliser avec des clubs comme le Bayern et le Real ? « Oui je le pense vraiment. Ce qui m’exite à l’OM c’est précisément ce défi. J’ai toujours été dans la peau de David contre Goliath. Si une équipe comme l’OM gagne contre les gros, ce serait une belle histoire. Quand on a pas toutes les ressources, il faut se battre, avoir des idées, et travailler dur. (…) Parfois avoir trop de ressources peut être une faiblesse parce qu’on peut être suffisant. Et croyez-moi, l’argent ne sera jamais suffisant. » Frank McCourt– source : L’Equipe (04/03/2021) »

Mercato OM : Longoria veut écarter deux tauliers de l’effectif

André Villas Boas avait annoncé la couleur il y a quelques mois avant son départ en déclarant ouvertement que la saison prochaine sera « l’année zéro ». De nombreux départs sont en effet à prévoir à tous les étages du club marseillais.

Après avoir perdu (2-0) contre Lille hier soir, l’OM se retrouve à 5 points de la 5e place du classement. Le club marseillais pourrait ainsi ne pas disputer de Ligue Europa la saison prochaine s’il ne parvient pas à gagner de nouveau des matchs dans cette dernière ligne droite du championnat. Le club marseillais connaîtra ensuite de grands changements cet été. De nombreux joueurs sont en fin de contrat ou en prêts vont quitter le club. D’autres, seront vendus pour renflouer des caisses vides.

Longoria ne compte plus sur Payet et Mandanda

Pablo Longoria devrait ainsi faire un grand ménage, et il ne compterait même plus sur certains cadres importants de l’effectif actuel. En effet, selon les informations du journal l’Equipe, le nouveau président de l’OM voudrait préparer l’avenir du club sans Steve Mandanda et Dimitri Payet. Pour rappel, le capitaine olympien âgé de 36 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec à la clé une reconversion au sein du club.