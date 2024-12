Invité spécial sur le canapé de www.footballclubdemarseille.fr Dimitri Payet a réagi au fameux match OL – OM quand Rudi Garcia était devenu l’entraineur de Lyon. Il raconte la saveur particulière que cette rencontre a été pour lui.

Dimitri Payet a évoqué ce lundi sur le plateau de FCMarseille un match mémorable de son passage à l’Olympique de Marseille : le choc OM-OL du 10 novembre 2019. Ce match, marqué par une intensité particulière, opposait l’OM de Villas-Boas à Lyon dirigé par Rudi Garcia, l’ex-coach marseillais. Les retrouvailles entre Payet et Garcia, après une période tendue à Marseille, donnaient un goût particulier à cette rencontre.

« 2 mois de prépa pour arriver à ce match là ! c’était un combat de boxe » #payet

« 2 mois de prépa pour arriver à ce match là ! c'était un combat de boxe » #payet

Payet a brillé en inscrivant un doublé décisif pour offrir la victoire à l’OM (2-1). Le premier but, un coup franc magistral, et le second, une frappe en dehors de la surface, ont permis aux Phocéens de s’imposer. Sur FCMarseille, Payet a expliqué que ce match avait une signification spéciale, tant pour lui que pour les supporters, soulignant qu’il avati coché ce match depuis 2 mois. Payet a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune rancœur envers Garcia, mais que cette victoire symbolisait un moment important dans sa carrière à l’OM. Ce doublé reste un des moments forts de son passage à Marseille.