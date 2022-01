Payet déçu avant Lyon – OM !

Dimitri Payet était en conférence de presse ce lundi à la veille du match à rejouer à Lyon. Le meneur de jeu veut gagner cette rencontre qui avait été arrêté suite à un jet de bouteille. Payet reste déçu de jouer dans un stade vide…

Je suis le premier à être déçu de jouer à huis clos, même à Lyon — Payet

« Face à Lyon, nous aussi nous avons des absents… Il y a toujours des absents avec le COVID etc. On sait qu’à Lyon, ils ont un bon effectif mais on est concentré sur nous, sur ce que l’on doit faire pour gagner. Il y a eu des décisions prises, j’espère que c’est le début de quelque chose. Mais depuis Lyon, il n’y pas eu d’incidents graves dans nos stades. Je suis le premier à être déçu de jouer à huis clos, même à Lyon. » Dimitri Payet – source : Conférence de presse (31/01/2022)

