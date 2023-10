Pays Bas vs France : Quel onze ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison avec l’OM, Jonathan Clauss est performant sur le côté droit de la défense à quatre. En l’absence de Koundé, Didier Deschamps devrait le titulariser face aux Pays Bas ce vendredi soir.

Didier Deschamps devrait faire confiance au gardien du Milan et habituel titulaire Maignan, Konaté et les frères Hernandez devraient être alignés en défense avec le latéral marseillais. Au milieu, Tchouaméni, Rabiot et Griezmann tenteront de trouver leur attaque composée de Coman, Mbappé et le seul doute concerne la pointe qui se jouera entre Giroud et Kolo Muani.

Clauss sera titulaire pour ce match face aux Pays Bas vendredi. En effet, selon l’Equipe, « Jonathan Clauss, sera titulaire au sein d’une défense inédite des Bleus contre les Pays-Bas vendredi. (…) Le latéral de l’OM a l’opportunité de se remettre en évidence. »

Le latéral de l’OM, Jonathan Clauss, sera titulaire au sein d’une défense inédite des Bleus contre les Pays-Bas vendredi (20h45). Au poste d’avant-centre, Didier Deschamps hésite encore entre Olivier Giroud et Randal Kolo Muani. > https://t.co/f2YI4spMZK pic.twitter.com/tyolQXUvYx — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 12, 2023

Le onze probable face aux Pays Bas

Maignan

Clauss, Konaté, L. Hernandez, T. Hernandez

Tchouaméni, Rabiot

Coman, Griezmann, Mbappé

Giroud ou Kolo Muani

Didier Deschamps a dû faire avec beaucoup d’absences ces dernières semaines en Equipe de France, notamment en défense. Après William Saliba, c’est Jules Koundé qui a été annoncé forfait puis Upamecano. Pour le Barcelonais, cette absence concerne Jonathan Clauss qui fait partie de ce rassemblement et est le seul Marseillais avec les Bleus.

Ce vendredi, un gros match les attend face aux Pays-Bas et le latéral droit a une carte à jouer. Dans cette sélection, il n’y a que Benjamin Pavard qui peut évoluer à ce poste et ces derniers temps, Didier Deschamps lui a fait de moins en moins confiance.

C’est encore un rêve d’enfant, mais cette fois j’y vais avec plus de convictions

Interrogé par Téléfoot, l’ex-Lensois a dévoilé ses émotions : « C’est encore un rêve d’enfant, mais cette fois j’y vais avec plus de convictions : c’est un autre Jo’ qui est ici ! J’étais à la sieste, et quand je me suis réveillé, la bonne surprise ! Je n’ai pas été sélectionné, on est allé en finale : c’était malgré tout un bon choix du sélectionneur à ce moment-là… », a confié Clauss.

💬 Didier Deschamps sur le retour de Jonathan Clauss : « Il joue plus régulièrement avec ses propres qualités de latéral droit. » pic.twitter.com/3DJ3RxeZtN — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 5, 2023

Le sélectionneur des Bleus s’est exprimé sur le latéral phocéen et son retour : « On a maintenu le contact. Je peux avoir des discussions avec les joueurs quand ils sont là, c’est toujours mieux en tête-à-tête. Je ne garde pas un contact régulier avec tous les joueurs, mais à partir du moment où ils restent dans les pré-listes et que je considère qu’ils ont un rôle à jouer, c’est surtout le suivi qui est important. Même s’ils ne sont pas sélectionnés, on continue d’évaluer leurs performances par rapport à la concurrence. (…) Il a la banane, le sourire. Il ne joue pas sa vie, ce n’est pas un examen de passage. Je ne peux pas lui enlever cette immense déception (l’absence au Mondial), mais s’il est là aujourd’hui, c’est qu’il le mérite », a affirmé Deschamps.