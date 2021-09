Pelé : « Je suis fier d’avoir permis à l’OM de devenir le premier club français à gagner une coupe d’Europe ! »

Interviewé par nos confrères de Foot Mercato, la légende de l’Olympique de Marseille Abedi Pelé est revenue sur son amour qu’il porte pour le club. Et nous fait don de quelques anecdotes…

« Je suis fier d’avoir permis à l’OM de devenir le premier club français à gagner une coupe d’Europe. L’OM c’est l’un des clubs que j’ai le plus aimé dans ma carrière. La passe décisive délivrée à Basile Boli face au Milan AC ? On en avait parlé la veille, je l’avais dit à Base’, vu la taille de Rijkaard, Gullit et Van Basten, on ne peut pas aller au charbon avec eux, donc quand je vais tirer le corner, il faudra être au premier poteau pour dévier. C’est comme ça qu’on a marqué. Si ce n’est pas Tapie qui nous chauffe tous les jours en nous disant qu’on est capable de gagner, qu’on peut le faire, on ne peut pas s’en sortir. Il nous a poussés, il nous a donné le moral en nous disant : « vous êtes meilleurs qu’eux, ce n’est pas parce qu’en face ils ont gagné quatre fois la coupe d’Europe qu’on ne peut pas les gagner, le jour J sur le terrain vous serez les meilleurs» Abedi Pelé – Source : Foot Mercato (04/09/21)