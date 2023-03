Pierre Ménès désigne le responsable de l’élimination de l’OM

L’OM s’est éliminé lors des tirs au but face à Annecy, en quart de finale de la coupe de France. Sur chaine YouTube, Pierre Ménès (ancien journaliste Canal+) désigne Balerdi comme le joueur responsable de la défaite des siens.

L’OM sort de la coupe de France. Malgré l’ouverture du score, l’OM est mené 1-2, puis à égalisé à la dernière minute. Pour au final perdre aux tirs au but. Pour Pierre Ménès, Balerdi est le responsable des deux buts encaissés par l’OM et de l’élimination car il n’a même pas cadré son tir au but.

Balerdi s’est fait humilié comme un U19

»L’OM menait et puis le show Balerdi a commencé. Il se fait humilié comme un U19 par Moïse Sahi qui égalise d’une frappe enroulée pied gauche. Quelques minutes plus tard sur un corner Balerdi n’est pas au marquage. Et Mouanga donne l’avantage à Annecy de la tête. Les marseillais ont eu l’occasion d’égaliser sur un pénalty offert par Mr Bastien. Callens arrête le pénalty d’Alexis Sanchez qui n’est pas super bien tiré. On pense qu’Annecy va faire l’exploit et gagner 2-1. Mais le petit jeune Mughe, avec son numéro 33, veut centrer à la dernière minute des arrêts de jeu et lobe Callens. Egalisation un peu inespérée pour l’OM. Une série de tirs au but, Pau Lopez arrête le tout premier. Et puis derrière Tavares rate le sien. Et Balerdi tire carrément à côté, alors qu’on était dans la mort subite. C’est une élimination incroyable pour Marseille. Tu n’as pas le droit d’être éliminé à domicile contre le 10ème de Ligue 2, surtout quand tu as éliminé le PSG au tour précédent. Est ce que les marseillais se voyaient déjà brandir la coupe de France en finale ? Peut-être. Mais je crois surtout que cette équipe est usée physiquement. Si Marseille veut finir la saison dans les places de ligue des champions, il va peut-être falloir que Tudor fasse un petit plus de rotation. » Pierre Ménès – Source : Pierrot le foot (1/02/2023)