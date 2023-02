Piocelle a trouvé le joueur indispensable à l’OM !

Arrivé à l’OM en provenance de l’Inter Milan, libre de tout contrat Alexis Sanchez est devenu un taulier de l’équipe avec 13 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues. Dans l’émission Virage Marseille, Sébastien Piocelle (ex joueur Arles Avignon) insiste sur l’importance de Sanchez à l’OM.

Sanchez a un impacte énorme dans le groupe

»Il m’a bluffé. Au-delà des statistiques, c’est l’impact qu’il a dans ce groupe. Il est devenu indispensable. Je trouvais que son utilisation des dernières saisons était un gâchis. Il a besoin d’enchaîner. Pour autant, l’OM ce n’est pas facile si ça commence mal, et lui il a failli se blesser dès l’aéroport. Plus sérieusement, c’est un top joueur, il fait bien jouer ses coéquipiers, il défend, il attaque, il est juste, Tudor le met tout le temps. Je mettrais Rongier pas très loin mais Sanchez de par son aura, son activité, c’est vraiment l’image de l’OM de Tudor. C’est un chien. Dans tous les clubs tu vas avoir envie d’avoir un joueur qui s’arrache pour ton club. Mais encore plus ici. C’est un bon joueur, mais c’est surtout un joueur qui reflète ce qu’on attend à l’OM » Sébastien Piocelle – Source : Virage Marseille/BFM Marseille (14/02/2023)

Je ne vois pas pourquoi il partirait

Avec de bonnes stats depuis le début de la saison avec l’OM, Alexis Sanchez est l’une des pièces maitresses de l’OM. Engagé pour une saison plus une en option la question de son départ peut se poser. Lors d’un DFM, le rappeur Kemmler a affirmé qu’il pensait que Sanchez va restera à l’OM si le club se qualifie la saison prochaine en Ligue des Champions.

» Je pense que forcément son avenir est lié à une qualification en ligue des champions. Si on y arrive et si l’équipe est toujours dans cet état d’esprit là, je ne vois pas pourquoi il partirait. En plus il est bien dans la ville. Je pense qu’il se sent bien ici, si on change pas de coach, que l’équipe reste dans cette dynamique et qu’on se qualifie en ligue des champions je ne vois pas pourquoi il ne resterait pas » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (09/02/2023)