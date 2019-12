Piquionne explique pourquoi Villas-Boas est le coach parfait pour l’OM…

Sur les ondes de RMC Sport, Frederic Piquionne a analysé le coaching d’AVB. Selon lui, il est le coach parfait pour l’OM.

L’Olympique de Marseille réalise un très bon début de saison en étant second juste derrière le PSG… Sur les ondes de RMC Sport, Frederic Piquionne, ancien joueur de Ligue 1 qui a notamment évolué à Lyon a évoqué le travail d’André Villas-Boas.

le franc-parler du coach a fait la différence — PIQUIONNE

Il a révélé ce qui, selon lui, rend le coach portugais aussi bon avec l’Olympique de Marseille… En appuyant son argumentation sur un joueur en particulier.

« Il y avait tellement de flou autour du nouvel entraîneur et des recrues. On était repartis avec beaucoup d’interrogations. Mais le franc-parler du coach a fait la différence. Villas-Boas a su s’adapter à son effectif. Payet devait jouer 10 derrière l’attaquant, mais il n’a pas ce milieu qui peut jouer sur les côtés. C’est ce qu’il demande à Payet sur les phases défensives. En attaque, on le retrouve aussi. L’arrivée du coach a tout changé. Ils étaient revanchards. Villas-Boas leur a dit la vérité. Ils se sont remis en question. Le vestiaire vit bien. C’est sain. »

Frédéric Piquionne – Source : RMC Sport