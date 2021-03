Pire honte de l’histoire… Riolo fracasse l’OM, le coach et un joueur majeur !

L’OM s’est fait éliminer par l’équipe de National 2 de Cannet-en-Roussillon. Sur RMC, Daniel Riolo a dézingué la prestation et l’attitude des marseillais dans ce 16e de finale de Coupe de France…

Daniel Riolo estime que ce match est une honte, la pire de l’histoire de l’OM.

Ils ont coché toutes les cases de la honte — Riolo

🗣💬 @DanielRiolo : « Le Canet ne joue plus. Ils ont fait douze matches dans l’année. Ils ont décroché le pompon de la honte, l’OM. Tu ne peux pas faire pire. Ils ont coché toutes les cases. Pas de public. Pas d’occas’. Ils se sont fait balader… C’est dingue ! » #rmclive pic.twitter.com/plMLUb5puf — After Foot RMC (@AfterRMC) March 7, 2021



« Il faut ajouter le fait que Canet ne joue plus au foot. C’est le pompon de la honte de l’histoire de la Coupe de France ! Tu ne peux pas faire pire. Tu ne peux même pas dire que c’était à l’extérieur avec le public… Ils ont coché toutes les cases de la honte. Ils n’ont pas d’occasion, ils ne touchent pas un ballon, ils se font balader, ils jouent contre une équipe qui a joué 12 matchs dans l’année… Il n’y a pas eu pire dans l’histoire. C’est dingue, je ne comprends pas. Si j’étais Nasser Larguet je ne répond pas aux interviews, je vais me cacher dans une grotte et je quitte l’OM, j’ai trop honte. Je suis Payet j’arrête le foot je vais dans les Emirats ou à la Réunion. Tu as pas le droit de faire ça. » Daniel Riolo – Source: RMC (08/03/2021)