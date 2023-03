Plus de 60 000 jobastres…

Vous partez tous en biberine !

Plus de 60 000 pour Annecy, juste pour voir des mecs qui jouent en snow-boots, oh jobastres que vous êtes. Du coup, alors que je comptais me regarder le match au chaud tranquilou à la maison, bè j’ai acheté une place hier au soir pour pas vous laisser tous seuls. Il est vrai que j’ai pas BeIn mais bon, j’aurais toujours trouvé un petit malin qui me diffusait ça.

En même temps, des quarts de finale au Vélodrome, c’est pas aussi fréquent que par le passé, et puis c’est mieux d’être là pour renforcer l’idée que cette Coupe de France est importante dans l’esprit des joueurs. Et puis, nous devrions voir sous le maillot olympien des joueurs peu habitués à débuter, il faut les motiver. Remarque, s’ils sont pas motivés et prêts à se montrer, qu’ils restent sur le banc. Au moins n’auront-ils pas l’impression de jouer un match au rabais dans un stade vide, ou moins plein que ces derniers temps.

Se remettre d’aplomb

C’est un match aussi pour se remettre de la déception de dimanche soir. Encore que moi, franchement, je l’avais compté perdu ce match contre le Qatar. Je la sentais la couillonnade. Entre le retour de M’Bappé, l’absence de Neymar (qui les arrange très bien quand on voit du coup l’activité de Vitinha), et Turpin qui siffle un coup-franc inexistant sur Tavares à l’amorce du contre donnant le 1er but du Qatar… fallait s’y attendre. Et les qataris sont tout de même de formidables footballeurs quand ils ont décidé de jouer. Vous avez vu la vitesse de circulation du ballon, leur jeu à une touche, la précision technique, nous n’avons pas ce niveau-là encore. Je n’avais d’ailleurs pas trouvé Tudor franc du collier en conf’ d’avant-match. Il est resté le cul entre deux chaises, entre ne pas trop donner de profondeur et attaquer, les joueurs n’ont pas l’air d’avoir tout compris de ce qu’il leur avait demandé.

Galtier mérite le respect

Je sais que cela ne plaira pas du tout mais je suis franc, je tiens à dire que je n’apprécie pas les seaux de haine qui se sont déversés sur Galtier. Ça m’énervait déjà quand il entraînait St Étienne et Lille qu’on l’insulte alors qu’il fait juste son job. Vous voulez quoi ? Qu’il vous donne le match et qu’il accepte sans broncher d’être pourri par toutes les grossièretés ? Il ne serait pas marseillais s’il s’écrasait, s’il avait achopé l’un des insulteurs, il l’aurait fracassé et l’autre serait aller se plaindre à la justice parce qu’il aurait mangé à la paille pendant six mois. Galette faut pas l’énerver, il a pas peur. Si encore il avait eu des propositions de l’OM et qu’il avait préféré le Qatar. Mais ce n’est même pas le cas. Bref, laissez-le tranquille, vous avez pas d’autres personnes à haïr ? Prenez Le Graët par exemple s’il faut pourrir quelqu’un… pffffh, allez, j’en parle même pas. Hier, avec sa nomination à la FIFA on a vu un truc qui nous prouve une fois de plus, il y avait eu juste avant la légion d’honneur donnée à Jeff Bezos (et lui, vous voulez pas le haïr ?), que ce monde ne tourne vraiment pas rond.

Et Frapart… elle est pas détestable Frapart ? C’est indécent ! OM-FC Lyon en finale et Frapart à l’arbitrage… mamma mia.

Bref, je m’arrête-là !

Mais plus de 60000, vous déconnez.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert